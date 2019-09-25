Шатов: «Думаю у „Енисея“ все будет хорошо»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал результат матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» (2:1).

Типичная кубковая игра, легких соперников не бывает, несмотря на то, что попадаются команды рангом ниже — из первой и второй лиги. На матчи с такими командами, как «Зенит», всегда приходят полные стадионы, и все футболисты отдаются полностью. Поэтому нам было тяжело. Считаю, что выиграли заслуженно, пропустили необязательный гол, к сожалению, но это футбол. Потом нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли. Я считаю, что результат сегодняшнего матча закономерен.

Мы уступали, но мы играли хорошо и уверенно, как и планировали. Знали, что если и дальше будем продолжать гнуть свою линию, у нас обязательно будут моменты — вопрос в том, реализуем мы их или нет. Хорошо, что мы их использовали. Надо отдать должное: «Енисей» по игре и по футболистам, которые выступают за команду, обязательно должны подняться с последнего места в таблице. Ребята играют в футбол и стараются. В первую очередь — игра, а уже потом результат. Думаю, у них все будет хорошо. Состояние поля? Грех жаловаться, мы играли на полях и похуже. Конечно, оно не лучшего качества, но все были в равных условиях.