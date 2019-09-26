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Ибрагимович и Павон принесли «Гэлакси» победу в матче МЛС

сегодня, 07:14
Реал Солт-ЛейкЛоготип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)1 : 2Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлаксиЛос-Анджелес ГэлаксиМатч завершен

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реалом Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

Златан Ибрагимович и Кристиан Павон поучаствовали в обоих голах своей команды. Сперва 37-летний швед ассистировал Павону, а в концовке встречи сам забил с передачи аргентинца.

Агент Ибрагимовича Мино Райола вчера опроверг слухи об уходе Златана из американского клуба.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   130 / 964
сегодня в 07:45
Гэлакси самая непредсказуемая команда МЛС.
STVA 1
STVA 1
   98 / 964
сегодня в 07:31
Лучший в МЛС !!!Ибра.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 964
сегодня в 07:27
Головин круче на этой неделе
Anisovich
Anisovich
   45 / 964
сегодня в 07:15
Гэлакси с победой.
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