Ибрагимович и Павон принесли «Гэлакси» победу в матче МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реалом Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).
Златан Ибрагимович и Кристиан Павон поучаствовали в обоих голах своей команды. Сперва 37-летний швед ассистировал Павону, а в концовке встречи сам забил с передачи аргентинца.
Агент Ибрагимовича Мино Райола вчера опроверг слухи об уходе Златана из американского клуба.
🎻 #BravoPavon— LA Galaxy (@LAGalaxy) 26 сентября 2019 г.
#️⃣🔟 finishes on a fabulous assist from @Ibra_official 👏 pic.twitter.com/1rPYO1dl0S
Is it @Ibra_official time?— LA Galaxy (@LAGalaxy) 26 сентября 2019 г.
yes
yes yes
yes yes
yes \_ yes
yes yes
yes yes
yes pic.twitter.com/bk0zKMiZnP