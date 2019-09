Ибрагимович и Павон принесли «Гэлакси» победу в матче МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Реалом Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

и поучаствовали в обоих голах своей команды. Сперва 37-летний швед ассистировал Павону, а в концовке встречи сам забил с передачи аргентинца.

Агент Ибрагимовича Мино Райола вчера опроверг слухи об уходе Златана из американского клуба.

