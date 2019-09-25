Дайер: «„Тоттенхэм“ уже сталкивался с неудачами, мы знаем, что делать»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер прокомментировал поражение от «Колчестера» в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.
У нас уже были такие трудности и раньше. Мы знаем что нужно делать, чтобы вернуться на былой уровень. Главное оставаться скромными и понимать что необходимо делать лучше. И, конечно, надо упорнее трудиться, чтобы всё пошло как надо.
К сожалению, я пропустил значительную часть предсезонки из-за болезней и на мне это сказалось. Но самое важное — команда. Чтобы мы вместе двигались вперёд.
Также недавно появились слухи о том что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в покупке Дайера.