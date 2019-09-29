Лэмпард: «Мы могли забить четыре или пять голов»

Рулевой «Челси» прокомментировал победу над «Брайтоном» в рамках 7-го тура АПЛ . Отметим, что эта победа стала первой для «синих» в турнире под руководством англичанина на «Стэмфорд Бридж».

Мы ждали этого. До этого дня нам не удавалось побеждать в АПЛ дома из-за того, что мы не могли поддерживать необходимый уровень игры на протяжении всего матча.

Мы доминировали на протяжении определенных отрезков, в течение одного тайма против «Лестера» и одного тайма против «Шеффилд Юнайтед». В матче с «Брайтоном» же мы выглядели хорошо весь матч. Мы действовали надежно, уверенно, профессионально и создали достаточно моментов, чтобы забить четыре или пять голов. Тем не менее, главное, что мы сумели сохранить ворота в неприкосновенности, что очень важно. Эта победа отлично скажется на уверенности команды и настроении в раздевалке.