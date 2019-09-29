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Лэмпард: «Жоржиньо - настоящий лидер»

сегодня, 11:15
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард похвалил полузащитника команды Жоржиньо после матча с «Брайтоном».

Он является настоящим лидером. Я не знаю, чем определялось отношение людей к нему в прошлом сезоне, но сейчас я сужу только по тому, что вижу лично. Начиная с предсезонки, он является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке.

В каждом матче он стремится к победе и демонстрирует такой настрой в каждом своем действии. Я доволен его отношением к делу. Нашим молодым игрокам следует ориентироваться на него в повседневной работе.

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