Лэмпард: «Жоржиньо - настоящий лидер»

Главный тренер «Челси» похвалил полузащитника команды Жоржиньо после матча с «Брайтоном».

Он является настоящим лидером. Я не знаю, чем определялось отношение людей к нему в прошлом сезоне, но сейчас я сужу только по тому, что вижу лично. Начиная с предсезонки, он является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке.

В каждом матче он стремится к победе и демонстрирует такой настрой в каждом своем действии. Я доволен его отношением к делу. Нашим молодым игрокам следует ориентироваться на него в повседневной работе.