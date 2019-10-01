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Онана: «Был бы рад вернуться в „Барселону“»

01 октября 2019, 19:39

Вратарь «Аякса» Андре Онана заявил, что был бы рад когда-нибудь вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2010 по 2015 год в составе молодежной команды. 

Я хочу быть лучшим вратарем в мире. Это моя мечта, и, как говорится, мечтать не запрещено. «Барселона» всегда была моим клубом. Они дали мне все. Это была дорога, чтобы попасть в Европу, и я очень благодарен клубу. Если бы они вновь обратили на меня внимание, я был бы очень рад, но никогда не знаешь, что произойдет.

Ранее «Аякс» в матче 1-го тура группового этапа ЛЧ обыграл «Лилль». 

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Все комментарии
neomessi
neomessi
   345 / 797
02 октября в 06:36
Хороший кипер.
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
01 октября в 19:50
На лавке сидеть разве.
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