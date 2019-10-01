Онана: «Был бы рад вернуться в „Барселону“»

Вратарь «Аякса» заявил, что был бы рад когда-нибудь вернуться в «Барселону», за которую он выступал с 2010 по 2015 год в составе молодежной команды.

Я хочу быть лучшим вратарем в мире. Это моя мечта, и, как говорится, мечтать не запрещено. «Барселона» всегда была моим клубом. Они дали мне все. Это была дорога, чтобы попасть в Европу, и я очень благодарен клубу. Если бы они вновь обратили на меня внимание, я был бы очень рад, но никогда не знаешь, что произойдет.