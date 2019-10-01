ГлавнаяНовости

Гризманн: «Нам с Месси пока трудно общаться друг с другом»

01 октября 2019, 18:36

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об отношениях с партнёром по команде Лионелем Месси

Месси не самый разговорчивый человек, как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами вполне нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Нам стоит укреплять связь, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу.

 Также недавно в стане «сине-гранатовых» возник скандал с игроками и руководством.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Модрич получил травму в концовке матча Уэльс - Хорватия
Сегодня, 00:08 Комментарии3
Зинченко: «Предупреждал Бернарду Силву, чтобы он был осторожен»
Вчера, 20:22 Комментарии1
Губочан: «Скучаю по „Зениту“»
Вчера, 19:47 Комментарии10
Локателли: «Обидно, что покинул „Милан“. Скучаю по нему»
Вчера, 17:23 Комментарии1
Раноккья: «Буду благодарен Спаллетти всю жизнь»
Вчера, 16:23 Комментарии3
Буффон рассказал о поведении Роналду в «Ювентусе»
Вчера, 15:59 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
FERIS
FERIS ответил Gelious
   104 / 797
02 октября в 09:30
Да что ты с ним споришь)
Это бесполезно,только время своё зря тратишь.
Он же ярый персофан гнома и этиим всё сказано.
DGIIIIN
DGIIIIN ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   669 / 797
01 октября в 22:22
Ты и Артурчик? УХА_АХ)
ermak6848
ermak6848
   146 / 797
01 октября в 21:49
ещё не время - Главное на поле понимать и создавать голевую передачу...
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
01 октября в 21:48
На долго там не задержиться
alexfor
alexfor ответил Gelious
   367 / 797
01 октября в 20:51
Можете жить в своем выдуманном мире. В Мадриде никто на Роналду особо не играл в последних сезонах. Голы его были зачастую индивидуальными сугубо. Но после игры Аргентины я не знаю, как можно сравнивать...
ну у тебя действительно свой мир - говорить, что на роналду не играли, когда все голы с штрафной практически с идеальных накатов и навесов) ты все с ног на голову ставишь. я тебе в лоб говорю. что месси еще и ассистент отличный, ты мне какую-то фигню. ну а что ты прицепился к этому гребаному кубку америки? ну давай я вспомню игру роналду на чм 2014, например. будто ронаду блещет в сборной, когда против него не литва или андорра выходит
Gelious
Gelious ответил alexfor
   73 / 797
01 октября в 20:45
если вспомнить, сколько дельфину накатывали, времени не хватит жизни
Можете жить в своем выдуманном мире. В Мадриде никто на Роналду особо не играл в последних сезонах. Голы его были зачастую индивидуальными сугубо. Но после игры Аргентины я не знаю, как можно сравнивать...
alexfor
alexfor ответил Gelious
   367 / 797
01 октября в 20:20
в центре поля - да. у штрафной ему выкатывают только так. самые бредовые матчи - это последний матч Аргентины и финал Кубка Испании. Там просто постоянно партнеры на Месси в любой ситуации выкатывали, который пытался одинаково безуспешно сместиться и пробить.
если вспомнить, сколько дельфину накатывали, времени не хватит жизни
alexfor
alexfor ответил Gelious
   367 / 797
01 октября в 20:19
в центре поля - да. у штрафной ему выкатывают только так. самые бредовые матчи - это последний матч Аргентины и финал Кубка Испании. Там просто постоянно партнеры на Месси в любой ситуации выкатывали, который пытался одинаково безуспешно сместиться и пробить.
ну не гони. если бы он раздавал только в центре поля, у него не было бы столько гп. он может и с центра закинуть гп, и рядом с воротами. ему накатывают, он накатывает. не надо выдергивать удобные матчи.
Gelious
Gelious ответил alexfor
   73 / 797
01 октября в 20:18
и похрен, что он сам на всех раздает
в центре поля - да. у штрафной ему выкатывают только так. самые бредовые матчи - это последний матч Аргентины и финал Кубка Испании. Там просто постоянно партнеры на Месси в любой ситуации выкатывали, который пытался одинаково безуспешно сместиться и пробить.
alexfor
alexfor ответил Gelious
   367 / 797
01 октября в 20:10
Месси навстречу ни к кому не пойдет (разве что к деньгам). Остальные должны идти к нему. И передачи все на него раздавать.
и похрен, что он сам на всех раздает
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
01 октября в 19:47
Лишь бы француз не стал стелиться под блаху, хотя кто его знает, чем закончится эта история...
Верг
Верг
   136 / 797
01 октября в 19:38
Гризманну просто надо угостить его чипсами со вкусом липового золотого мяча
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
01 октября в 19:15
Гризман = Коут 2.0 )
bolik83
bolik83
01 октября в 19:13
В дуру конечно вляпался нормальную Гризманёнок.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
01 октября в 19:07
Еееесть, конфликтикпошел, арг дистанцию выстроил, ну не любит он европейцев
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
01 октября в 19:05
Говорят, в ответ на взносы известных футболистов в благотворительный фонд "1% зарплаты" Месси основал свой благотворительный фонд "0,000000000000000001% зарплаты" - для тех, кто тоже хочет пиариться на благотворительности, но жаль своих денег. И торжественно внес туда первый цент в качестве своего десятилетнего взноса.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
01 октября в 19:03
Месси любит лесть.

Попробуй так начать: "Ваше величество, король Каталонии, повелитель Осасун и доминатор Уэсок..."

Или на почве взаимных интересов можно: "Леонель, я свои деньги через кипрские офшоры гоняю, а ты, говорят, через панамские. Посоветуешь хорошую фирму, а то у меня на Кипре большие проценты берут".

Или: "Слышал, ты со своей свадьбы объедки бездомным пожертвовал, у меня сыр в холодильнике заплесневел, может, тоже благотворительностью заняться, сам-то я такой есть не буду".
cevin cigan
cevin cigan
   18 / 797
01 октября в 18:58
Пока хорошенечко не лизнёшь,контакта не будет. Хоть бы раз почитал его обожателей на соккере,они бы научили.
Gelious
Gelious
   73 / 797
01 октября в 18:40
Месси навстречу ни к кому не пойдет (разве что к деньгам). Остальные должны идти к нему. И передачи все на него раздавать.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 18:38
Человеку с гномом всегда сложно общаться.
karnager
karnager
   167 / 797
01 октября в 18:38
Не можете говорить.. Целуйтесь!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100