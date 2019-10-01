Гризманн: «Нам с Месси пока трудно общаться друг с другом»

01 октября 2019, 18:36

Нападающий «Барселоны» рассказал об отношениях с партнёром по команде .

Месси не самый разговорчивый человек, как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами вполне нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Нам стоит укреплять связь, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу.

Также недавно в стане «сине-гранатовых» возник скандал с игроками и руководством.