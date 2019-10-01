Гризманн: «Нам с Месси пока трудно общаться друг с другом»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об отношениях с партнёром по команде Лионелем Месси.
Месси не самый разговорчивый человек, как и я, поэтому нам трудно общаться друг с другом. Между нами вполне нормальные отношения, мы движемся в верном направлении. Нам стоит укреплять связь, чтобы это положительно сказалось на игре. Думаю, мы должны идти навстречу друг другу.
Также недавно в стане «сине-гранатовых» возник скандал с игроками и руководством.
Это бесполезно,только время своё зря тратишь.
Он же ярый персофан гнома и этиим всё сказано.
Это бесполезно,только время своё зря тратишь.
Он же ярый персофан гнома и этиим всё сказано.
Попробуй так начать: "Ваше величество, король Каталонии, повелитель Осасун и доминатор Уэсок..."
Или на почве взаимных интересов можно: "Леонель, я свои деньги через кипрские офшоры гоняю, а ты, говорят, через панамские. Посоветуешь хорошую фирму, а то у меня на Кипре большие проценты берут".
Или: "Слышал, ты со своей свадьбы объедки бездомным пожертвовал, у меня сыр в холодильнике заплесневел, может, тоже благотворительностью заняться, сам-то я такой есть не буду".
Попробуй так начать: "Ваше величество, король Каталонии, повелитель Осасун и доминатор Уэсок..."
Или на почве взаимных интересов можно: "Леонель, я свои деньги через кипрские офшоры гоняю, а ты, говорят, через панамские. Посоветуешь хорошую фирму, а то у меня на Кипре большие проценты берут".
Или: "Слышал, ты со своей свадьбы объедки бездомным пожертвовал, у меня сыр в холодильнике заплесневел, может, тоже благотворительностью заняться, сам-то я такой есть не буду".