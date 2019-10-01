Абрахам выбирает между сборными Нигерии и Англии

01 октября 2019, 11:29

Нападающий «Челси» рассматривает вариант с игрой за сборную Нигерии.

На данный момент форвард ожидает приглашение в первую сборную Англии от главного тренера . Абрахам имеет нигерийские корни, в связи с чем Футбольная Федерация Нигерии пытается переманить нападающего под свои знамёна.

Абрахам принял участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии, при этом не был за неё заигран в официальных матчах, в связи с чем имеет право сменить «футбольное гражданство».

Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к Абрахаму.