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Абрахам выбирает между сборными Нигерии и Англии

01 октября 2019, 11:29

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассматривает вариант с игрой за сборную Нигерии.

На данный момент форвард ожидает приглашение в первую сборную Англии от главного тренера Гарэта Саутгейта. Абрахам имеет нигерийские корни, в связи с чем Футбольная Федерация Нигерии пытается переманить нападающего под свои знамёна.

Абрахам принял участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии, при этом не был за неё заигран в официальных матчах, в связи с чем имеет право сменить «футбольное гражданство».

Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к Абрахаму.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
01 октября в 12:51
Абрахам таким образом поддавливает Саутгейта на предмет вызова в сборную.
cska plus
cska plus
   2 / 797
01 октября в 12:44
Зулус выберет свою историческую родину.
nogganov_01
nogganov_01
01 октября в 12:04
Он никогда не жил в Нигерии, а родился и вырос в Лондоне, так это означает что его родина это Англия и вполне будет справедливо если он заиграет за сборную Англию.
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