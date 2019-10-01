Абрахам выбирает между сборными Нигерии и Англии

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам рассматривает вариант с игрой за сборную Нигерии.
На данный момент форвард ожидает приглашение в первую сборную Англии от главного тренера Гарэта Саутгейта. Абрахам имеет нигерийские корни, в связи с чем Футбольная Федерация Нигерии пытается переманить нападающего под свои знамёна.
Абрахам принял участие в двух товарищеских матчах за сборную Англии, при этом не был за неё заигран в официальных матчах, в связи с чем имеет право сменить «футбольное гражданство».
Ранее сообщалось об интересе мадридского «Реала» к Абрахаму.