ГлавнаяНовости

Канделаки высказалась о романе с Милевским

01 октября 2019, 19:15

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что у нее был роман с экс-нападающим киевского «Динамо» и сборной Украины Артемом Милевским.

С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу.

У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием [Бровко] вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились… Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет.

Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, — что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье.

Также недавно Милевский сказал, что вышел бы играть за сборную Украины на 20 минут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аспас стал жертвой грабителей
12 октября Комментарии5
Чернов запустил челлендж в соцсети
12 октября ВидеоКомментарии5
Жена Семака: «Планирую усыновить ещё одного ребенка, он будет темнокожим»
10 октября Комментарии43
Шюррле высмеял московские пробки
09 октября ФотоКомментарии34
Семак в Италии женился на бывшей супруге
08 октября ФотоВидеоКомментарии47
Бэйл принял участие в Открытом чемпионате Испании по гольфу
03 октября Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
   206 / 797
02 октября в 22:23
Какие-то не очень футбольные новости, а День пожилых людей вроде вчера был
Neymar 10
Neymar 10
   360 / 797
02 октября в 12:06
Не сомневаюсь в том что Тинка ответила на все эти вопросы , за 1,5 секунды 😶
Союзник противников
Союзник противников ответил Balbes77773
   74 / 797
01 октября в 22:53
"Собака на сене",дружище)
Точно.Труффальдино на сене...
Balbes77773
Balbes77773 ответил Союзник противников
01 октября в 22:36
Как там пелось в известном фильме "Труффальдино из Бергамо" :"Я по части женских душ-теоретик,очень уважаю шлю...шлю приветик!"
"Собака на сене",дружище)
Apsny
Apsny
   151 / 797
01 октября в 22:05
И такие шл..и у руководства....
Т34
Т34
   20 / 797
01 октября в 21:41
Пустышка резиновая.
ЮЗИК
ЮЗИК
   208 / 797
01 октября в 20:40
Ещё та 71а
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
01 октября в 20:28
Два сапога - пара!
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
01 октября в 20:25
Лучше скажи, после какой встречи и с кем, тебе Матч тв доверили.
anfield1984
anfield1984
01 октября в 20:09
Медведь выходит из кустов
Союзник противников
Союзник противников ответил Duda Gigolaev Osetin
   74 / 797
01 октября в 20:07
Лично я начал догадываться о её проф. ориентации ещё в тот момент, когда на Матче перестали АПЛ показывать.. А теперь и сама подтвердила, что индоутка.
Тебе ещё мало АПЛ на ТВ КАнделака???
Союзник противников
Союзник противников
   74 / 797
01 октября в 20:06
Как там пелось в известном фильме "Труффальдино из Бергамо" :"Я по части женских душ-теоретик,очень уважаю шлю...шлю приветик!"
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
01 октября в 19:53
Миля научил её пить спирт без закуси..а то вино ,да вино,для его бюджета накладно))
Faustello
Faustello ответил Так Себе Аналитик
   14 / 797
01 октября в 19:51
Канделаки могла бы еще напомнить, что до занятия журналистикой она работала в элитном эскорт-агенстве и всех мужчин она просто не может упомнить в силу прошлой профессии (об этом говорил Садальский, который и вывел ее в свет в свое время). Но это уже лишнее было бы)))
Шлю.. я шлю я ей за ответом ответ ))
Kresi frok
Kresi frok
   172 / 797
01 октября в 19:38
Странные откровения, хотя действительно не вижу в этом ничего постыдного. Ведь для гуляющих дырок, это вполне нормальное явление.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   119 / 797
01 октября в 19:27
Лично я начал догадываться о её проф. ориентации ещё в тот момент, когда на Матче перестали АПЛ показывать.. А теперь и сама подтвердила, что индоутка.
Eddja
Eddja
   53 / 797
01 октября в 19:27
Бурная была у Тины молодость.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
01 октября в 19:22
Канделаки могла бы еще напомнить, что до занятия журналистикой она работала в элитном эскорт-агенстве и всех мужчин она просто не может упомнить в силу прошлой профессии (об этом говорил Садальский, который и вывел ее в свет в свое время). Но это уже лишнее было бы)))
Artemon9
Artemon9
01 октября в 19:19
Футбольная новость номер 1. Роман Канделаки и недофутболиста
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100