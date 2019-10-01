Канделаки высказалась о романе с Милевским

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что у нее был роман с экс-нападающим киевского «Динамо» и сборной Украины .

С удовольствием отвечу на этот вопрос. Знаю, миллион людей мне в комментариях про Артема пишет. Друзья, что я здесь могу сказать? Копайте глубже! У меня был одноклассник Гоче Дарсадзе. И мой роман с ним в третьем классе потряс всю 64-ю среднюю школу.

У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием [Бровко] вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились… Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет.

Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, — что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни — это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье.