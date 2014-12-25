Комитет РФС по этике рассмотрит дело «Халк против Матюнина» в январе

Комитет РФС по этике собирается рассмотреть так называемое дело «Халк против Матюнина» после новогодних праздников.
Учитывая, что бразильский форвард «Зенита» Халк, обвиняющий арбитра Алексея Матюнина в расистских высказываниях, находится в отпуске и появится в России не раньше 10 января, председатель Комитета РФС по этике Владимир Лукин принял решение перенести рассмотрение дела на следующий год. Мотив на поверхности: для объективного и всестороннего рассмотрения дела нужны «живые» показания обоих его фигурантов, а также возможных свидетелей из числа участников матча «Мордовия» — «Зенит», которые могут подтвердить или опровергнуть обвинения.