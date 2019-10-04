Матч «Интер» – «Ювентус» побьет рекорд по доходу от продажи билетов

сегодня, 22:02

Матч «Интер» – «Ювентус», который пройдет в ближайший уик-энд, принесет наибольшую сумму денег от продажи билетов в истории итальянского футбола.

«Интер» объявил, что, согласно ожиданиям, поединок посетят более 75 тысяч зрителей, а доход от реализации билетов составит 6,5 млн евро.

Пока рекорд по сумме от продажи билетов принадлежит матчу «Интер» – «Барселона». Встреча прошла в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и принесла около 5,9 млн евро.

Отметим, что ранее своими ожиданиями от матча «Интер» – «Юве» поделился Фабио Капелло.