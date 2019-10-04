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Матч «Интер» – «Ювентус» побьет рекорд по доходу от продажи билетов

сегодня, 22:02
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус06.10.2019 в 21:45 Не начался

Матч «Интер» – «Ювентус», который пройдет в ближайший уик-энд, принесет наибольшую сумму денег от продажи билетов в истории итальянского футбола.

«Интер» объявил, что, согласно ожиданиям, поединок посетят более 75 тысяч зрителей, а доход от реализации билетов составит 6,5 млн евро.

Пока рекорд по сумме от продажи билетов принадлежит матчу «Интер» – «Барселона». Встреча прошла в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов и принесла около 5,9 млн евро.  

Отметим, что ранее своими ожиданиями от матча «Интер» – «Юве» поделился Фабио Капелло.

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FESCO
FESCO
   206 / 1027
сегодня в 23:46
Это футбол.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1027
сегодня в 22:51
Спасибо Конте и Роналду за подъем сериала
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Так Себе Аналитик
   10 / 1027
сегодня в 22:43
Вроде Рокки будет судить, типа беспристрастный. А так бы Абиссо или Мариани обошелся бы "Интеру" совсем недорого, у него на них абонемент)
Рокки интераст, как и Абисо с Мариани, Тальявенто вообще их фанат с детства, он сам это говорил. Аха-ха)
Именно поэтому и получаются жёсткие зарубы ибо арбитры нивелируют разницу в классе.
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил neomessi
   10 / 1027
сегодня в 22:42
В Италии требл только у Интера? Есть знатоки итальянского футбола? Князь , или же у Юве тоже есть требл? Хотя думаю есть, дог.игра, дог.судьи и дог.результат это тоже требл который был у вас 2006г.
Ну до барселоны с её договорным, карликовым псевдолидером ещё далеко. Аха-ха)
neomessi
neomessi
   147 / 1027
сегодня в 22:37
В Италии требл только у Интера?
Есть знатоки итальянского футбола?
Князь , или же у Юве тоже есть требл?

Хотя думаю есть, дог.игра, дог.судьи и дог.результат это тоже требл который был у вас 2006г.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил allemz
   9 / 1027
сегодня в 22:30
Судьи тоже побьют рекорд по доходам?
Вроде Рокки будет судить, типа беспристрастный. А так бы Абиссо или Мариани обошелся бы "Интеру" совсем недорого, у него на них абонемент)
773sergeytank
773sergeytank
   92 / 1027
сегодня в 22:30
И 75к комментариев глориков на соккере, после смены лидера))
allemz
allemz
   32 / 1027
сегодня в 22:27
Судьи тоже побьют рекорд по доходам?
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
   10 / 1027
сегодня в 22:18
Ну так каждый пятый на планете китаец, так что не удивительно. Аха-ха)
Footbolista
Footbolista
   8 / 1027
сегодня в 22:04
Будет побито много рекордов...и мордОFF)...
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