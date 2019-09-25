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Юрист Роналду считает, что испанские налоги отпугивают игроков

сегодня, 19:28

Юрист форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Хосе Антонио Чоклан поделился мнением о том, что система налогообложения в Испании отпугивает звездных футболистов от выступлений в Ла Лиге. 

Футбольный мир объявил войну махинациям с налогами. Но случается, что это несправедливо касается и тех вещей, которые нельзя называть махинациями. Многие моменты бессмысленно криминализируют. У Криштиану не было намерения не платить налоги с доходов.

Я не знаю, почему Роналду переехал в Италию. Но я знаю, что налогообложение в Испании отталкивает игроков, и это очевидно. Игроки принимают решения, отталкиваясь не только от игровых моментов. Они учитывают и налоги. В Италии с ними намного комфортнее. Я не говорю, что это единственная причина переехать в Италию. В Испании столь гибкую систему представить сложно, ее, конечно, пытаются изменить. В будущем это поможет привлечь сильных игроков.

 Что касается Криштиану, ранее в ФИФА разозлились на игрока из-за его отсутствия на церемонии The Best.

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ДСА
ДСА
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сегодня в 19:49
Закон в Испании свято блюдут
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