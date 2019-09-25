Юрист Роналду считает, что испанские налоги отпугивают игроков

сегодня, 19:28

Юрист форварда «Ювентуса» Хосе Антонио Чоклан поделился мнением о том, что система налогообложения в Испании отпугивает звездных футболистов от выступлений в Ла Лиге.

Футбольный мир объявил войну махинациям с налогами. Но случается, что это несправедливо касается и тех вещей, которые нельзя называть махинациями. Многие моменты бессмысленно криминализируют. У Криштиану не было намерения не платить налоги с доходов.



Я не знаю, почему Роналду переехал в Италию. Но я знаю, что налогообложение в Испании отталкивает игроков, и это очевидно. Игроки принимают решения, отталкиваясь не только от игровых моментов. Они учитывают и налоги. В Италии с ними намного комфортнее. Я не говорю, что это единственная причина переехать в Италию. В Испании столь гибкую систему представить сложно, ее, конечно, пытаются изменить. В будущем это поможет привлечь сильных игроков.