«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордной выручке

"Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне заработал 627 млн фунтов. Эта сумма является их рекордным результатом.
Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Фонд заработной платы за отчетный период вырос на 12% до 332 млн фунтов. При этом клуб потратил почти 150 млн фунтов в летнее трансферное окно, а также выплатил компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо в размере 19,6 млн фунтов.
При этом ожидается, что в следующем сезоне выручка «МЮ» упадет до 560-580 млн фунтов из-за непопадания в Лигу чемпионов.
Специально для тебя вырезка: Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Это называется еле выходят в нуль гыгы).
Специально для тебя вырезка: Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Это называется еле выходят в нуль гыгы).