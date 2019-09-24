«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордной выручке

сегодня, 17:27

"Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне заработал 627 млн фунтов. Эта сумма является их рекордным результатом.

Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Фонд заработной платы за отчетный период вырос на 12% до 332 млн фунтов. При этом клуб потратил почти 150 млн фунтов в летнее трансферное окно, а также выплатил компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо в размере 19,6 млн фунтов.