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«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордной выручке

сегодня, 17:27

"Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне заработал 627 млн фунтов. Эта сумма является их рекордным результатом.

Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Фонд заработной платы за отчетный период вырос на 12% до 332 млн фунтов. При этом клуб потратил почти 150 млн фунтов в летнее трансферное окно, а также выплатил компенсацию за расторжение контракта бывшему главному тренеру Жозе Моуриньо в размере 19,6 млн фунтов.

При этом ожидается, что в следующем сезоне выручка «МЮ» упадет до 560-580 млн фунтов из-за непопадания в Лигу чемпионов.

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Тео Джонс
Тео Джонс
   68 / 986
сегодня в 17:51
Помнится какой то фан муму доказывал что для МЮ сотни лямов на трансферы это пшик, и шейхи курят в сторонке.
Специально для тебя вырезка: Чистая прибыль клуба за 12 месяцев в период до 30 июня составила 18,9 млн фунтов. Это называется еле выходят в нуль гыгы).
cevin cigan
cevin cigan
   84 / 986
сегодня в 17:35
Докатились.......только за счёт бренда заработанными славными предшественниками и живут.....
ДАША Д
ДАША Д
   237 / 986
сегодня в 17:32
Жируют.
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