Роналду и Конте вне конкуренции! Зарплаты в Серии A

La Gazzetta dello Sport после закрытия летнего трансферного окна по традиции выложила данные по зарплатам футболистов и тренеров Серии A. «Соккер.ру» считает чужие деньги.
1.36 миллиарда евро — такую сумму в сезоне 2019/20 потратят представители Серии A на содержание игроков и тренеров. Итальянцы побили свой собственный рекорд, установленный в прошлом сезоне, когда эта цифра равнялась 1.13 млрд. Прирост составил 231 миллион евро, то есть около 20%. Серия A не просто вышла из сумрака, в который угодила в первом десятилетии XXI века, но продолжает расти во всех смыслах.
Клубы
|
№
|
Клуб
|
Расходы на зарплаты в год
|
3 самых высокооплачиваемых
сотрудника (зп в млн евро)
|
1
|
«Ювентус»
|
294
|
Роналду (31), Де Лигт (8), Игуаин (7.5)
|
2
|
«Интер»
|
139
|
Конте (11)*, Лукаку (7.5), Годин и Санчес (5)
|
3
|
«Рома»
|
125
|
Джеко (5), Пасторе (4.5), Фонсека и 9 игроков (3)
|
4
|
«Милан»
|
115
|
Доннарумма (6), Романьоли (3.5), Билья (3.5)
|
5
|
«Наполи»
|
103
|
Кулибали (6), Анчелотти (5), Инсинье (4.6)
|
6
|
«Лацио»
|
72
|
Милинкович (2.5), Иммобиле (2.5), Лейва (2.3)
|
7
|
«Торино»
|
54
|
Маццарри (1.8), Белотти, Фальке, Сиригу, Верди, Дзадза, Иццо (1.7)
|
8
|
«Фиорентина»
|
50
|
Рибери (4), Кьеза (1.7), Бадель и Монтелла (1.5)
|
9
|
«Кальяри»
|
44
|
Наингголан (3), Паволетти (1.8), Рог, Симеоне, Нандес (1.5)
|
10
|
«Болонья»
|
41
|
Михайлович (3), Дестро (2), Сансоне, Медель, Сориано (1.5)
|
11
|
«Дженоа»
|
40
|
Шоне (1.5), Кришито, Сапата, Стураро (1.2)
|
12
|
«Сампдория»
|
36
|
Ди Франческо (1.8), Квальярелла (1.2), Ригони (1.1)
|
13
|
«Аталанта»
|
36
|
Гасперини (2.5), Сапата, Гомес, Муриэль (1.8)
|
14
|
«Сассуоло»
|
35
|
Де Зерби, Берарди, Консильи, Кирикеш (1)
|
15
|
«Лечче»
|
32
|
Бабакар, Бензар, Имбула (1)
|
16
|
«Парма»
|
31
|
Дармиан (1.5), Инглезе (1.4), Жервиньо (1.3)
|
17
|
СПАЛ
|
30
|
Петанья (1.2), Бериша и Палоски (1)
|
18
|
«Удинезе»
|
30
|
Де Паул (0.8), Окака и Мандрагора (0.7)
|
19
|
«Брешиа»
|
28
|
Балотелли (1.5), Матри (1), Корини (0.6)
|
20
|
«Верона»
|
25
|
Паццини (1.3), Де Кармине (0.8), Юрич (0.6)
*жирным выделены тренеры.
- Зарплатная ведомость «Ювентуса» по сравнению с прошлым сезоном распухла на 75 миллионов евро, то есть практически на треть.
- «Ювентус» тратит на зарплаты больше всех — почти 300 миллионов евро. Это больше, чем у идущих на втором и третьем местах «Интера» (139) и «Ромы» (125) вместе взятых, а также в 12 раз больше, чем у «Вероны», клуба с самыми скромными финансовыми обязательствами перед футболистами и тренерами.
- В 11 клубах Серии A главный тренер входит в тройку самых высокооплачиваемых сотрудников футбольной команды. В «Интере», «Торино», «Болонье», «Сампдории», «Аталанте» и «Сассуоло» «алленаторе» возглавляют зарплатные ведомости.
- «Удинезе» - единственный клуб в элитном итальянском дивизионе, у которого нет ни одного сотрудника с зарплатой, превышающей 1 миллион евро.
- «Наполи» впервые преодолел отметку в 100 миллионов евро.
- «Рома» увеличила обязательства по зарплатам на 25% по сравнению с сезоном 2018/19.
- В «Интере» самыми высокооплачиваемыми стали новички: тренер Конте, а также Лукаку, Санчес и Годин.
- «Фиорентина», «Сампдория», «Аталанта», «Парма», «Сассуоло», «Верона», «Брешиа», «Лечче», «Удинезе» и СПАЛ все вдесятером платят своим футболистам столько же, как один «Ювентус».
Самые высокооплачиваемые футболисты. Чертова дюжина
|
№
|
Футболист
|
Национальность
|
Клуб
|
Зарплата
|
1
|
Криштиану Роналду
|
Португалия
|
«Ювентус»
|
31
|
2
|
Матийс де Лигт
|
Нидерланды
|
«Ювентус»
|
8
|
3
|
Ромелу Лукаку
|
Бельгия
|
«Интер»
|
7.5
|
4
|
Гонсало Игуаин
|
Аргентина
|
«Ювентус»
|
7.5
|
5
|
Пауло Дибала
|
Аргентина
|
«Ювентус»
|
7.5
|
6
|
Адриан Рабьо
|
Франция
|
«Ювентус»
|
7
|
7
|
Аарон Рэмзи
|
Уэльс
|
«Ювентус»
|
7
|
8
|
Миралем Пьянич
|
Босния
|
«Ювентус»
|
6.5
|
9
|
Дуглас Коста
|
Бразилия
|
«Ювентус»
|
6
|
10
|
Марио Манджукич
|
Хорватия
|
«Ювентус»
|
6
|
11
|
Сами Хедира
|
Германия
|
«Ювентус»
|
6
|
12
|
Калиду Кулибали
|
Сенегал
|
«Наполи»
|
6
|
13
|
Джанлуиджи Доннарумма
|
Италия
|
«Милан»
|
6
- 10 из 13 самых высокооплачиваемых футболистов Серии A с зарплатой 6+ миллионов евро представляют «Ювентус».
- Зарплата Криштиану Роналду — 31 миллион евро, это почти в четыре раза больше, чем у второго в рейтинге, его партнера по «Ювентусу» де Лигта.
- В топ-13 только один итальянец — Джанлуиджи Доннарумма, все остальные — легионеры.
- В пяти клубах Серии A общие выплаты футболистам меньше или равны зарплате Криштиану Роналду: «Верона», «Брешиа», «Удинезе», СПАЛ, «Парма».
- В «Ювентусе» только один футболист зарабатывает меньше 1 миллиона евро — это третий вратарь Карло Пинсолио. У вернувшегося в «Старую Синьору» Джанлуиджи Буффона вторая с конца списка зарплата в клубе — 1.5 миллиона евро.
- Лучший бомбардир прошлого сезона Серии A Фабио Квальярелла колотит голы всего лишь за 1.2 миллиона евро в год.
Зарплаты тренеров
|
№
|
Тренер
|
Национальность
|
Клуб
|
Зарплата
|
1
|
Антонио Конте
|
Италия
|
«Интер»
|
11
|
2
|
Маурицио Сарри
|
Италия
|
«Ювентус»
|
5.5
|
3
|
Карло Анчелотти
|
Италия
|
«Наполи»
|
5
|
4
|
Синиша Михайлович
|
Сербия
|
«Болонья»
|
3
|
5
|
Паулу Фонсека
|
Португалия
|
«Рома»
|
3
|
6
|
Джан Пьеро Гасперини
|
Италия
|
«Аталанта»
|
2.5
|
7
|
Симоне Индзаги
|
Италия
|
«Лацио»
|
2
|
8
|
Марко Джампаоло
|
Италия
|
«Милан»
|
2
|
9
|
Эусебио Ди Франческо
|
Италия
|
«Сампдория»
|
1.8
|
10
|
Вальтер Маццарри
|
Италия
|
«Торино»
|
1.8
|
11
|
Винченцо Монтелла
|
Италия
|
«Фиорентина»
|
1.5
|
12
|
Роберто Де Зерби
|
Италия
|
«Сассуоло»
|
1
|
13
|
Роландо Маран
|
Италия
|
«Кальяри»
|
1
|
14
|
Фабио Ливерани
|
Италия
|
«Лечче»
|
0.9
|
15
|
Леонардо Семпличи
|
Италия
|
СПАЛ
|
0.8
|
16
|
Роберто Д`Аверса
|
Италия
|
«Парма»
|
0.75
|
17
|
Аурелио Андреадзоли
|
Италия
|
«Дженоа»
|
0.7
|
18
|
Эудженио Корини
|
Италия
|
«Брешиа»
|
0.6
|
19
|
Иван Юрич
|
Хорватия
|
«Верона»
|
0.6
|
20
|
Игор Тудор
|
Хорватия
|
«Удинезе»
|
0.5
- Антонио Конте зарабатывает больше, чем Карло Анчелотти и Маурицио Сарри вместе взятые.
- У семи тренеров зарплата меньше 1 миллиона евро в год, соответственно, у 13 «алленаторе» - выше этой отметки.
- Зарплата Антонио Конте перевешивает суммарные зарплаты всех тренеров из нижней десятки.