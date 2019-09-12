Роналду и Конте вне конкуренции! Зарплаты в Серии A

12 сентября 2019, 17:59

La Gazzetta dello Sport после закрытия летнего трансферного окна по традиции выложила данные по зарплатам футболистов и тренеров Серии A. «Соккер.ру» считает чужие деньги.

1.36 миллиарда евро — такую сумму в сезоне 2019/20 потратят представители Серии A на содержание игроков и тренеров. Итальянцы побили свой собственный рекорд, установленный в прошлом сезоне, когда эта цифра равнялась 1.13 млрд. Прирост составил 231 миллион евро, то есть около 20%. Серия A не просто вышла из сумрака, в который угодила в первом десятилетии XXI века, но продолжает расти во всех смыслах.

Клубы

№ Клуб Расходы на зарплаты в год 3 самых высокооплачиваемых сотрудника (зп в млн евро) 1 «Ювентус» 294 Роналду (31), Де Лигт (8), Игуаин (7.5) 2 «Интер» 139 Конте (11)*, Лукаку (7.5), Годин и Санчес (5) 3 «Рома» 125 Джеко (5), Пасторе (4.5), Фонсека и 9 игроков (3) 4 «Милан» 115 Доннарумма (6), Романьоли (3.5), Билья (3.5) 5 «Наполи» 103 Кулибали (6), Анчелотти (5), Инсинье (4.6) 6 «Лацио» 72 Милинкович (2.5), Иммобиле (2.5), Лейва (2.3) 7 «Торино» 54 Маццарри (1.8), Белотти, Фальке, Сиригу, Верди, Дзадза, Иццо (1.7) 8 «Фиорентина» 50 Рибери (4), Кьеза (1.7), Бадель и Монтелла (1.5) 9 «Кальяри» 44 Наингголан (3), Паволетти (1.8), Рог, Симеоне, Нандес (1.5) 10 «Болонья» 41 Михайлович (3), Дестро (2), Сансоне, Медель, Сориано (1.5) 11 «Дженоа» 40 Шоне (1.5), Кришито, Сапата, Стураро (1.2) 12 «Сампдория» 36 Ди Франческо (1.8), Квальярелла (1.2), Ригони (1.1) 13 «Аталанта» 36 Гасперини (2.5), Сапата, Гомес, Муриэль (1.8) 14 «Сассуоло» 35 Де Зерби, Берарди, Консильи, Кирикеш (1) 15 «Лечче» 32 Бабакар, Бензар, Имбула (1) 16 «Парма» 31 Дармиан (1.5), Инглезе (1.4), Жервиньо (1.3) 17 СПАЛ 30 Петанья (1.2), Бериша и Палоски (1) 18 «Удинезе» 30 Де Паул (0.8), Окака и Мандрагора (0.7) 19 «Брешиа» 28 Балотелли (1.5), Матри (1), Корини (0.6) 20 «Верона» 25 Паццини (1.3), Де Кармине (0.8), Юрич (0.6)

*жирным выделены тренеры.

- Зарплатная ведомость «Ювентуса» по сравнению с прошлым сезоном распухла на 75 миллионов евро, то есть практически на треть.

- «Ювентус» тратит на зарплаты больше всех — почти 300 миллионов евро. Это больше, чем у идущих на втором и третьем местах «Интера» (139) и «Ромы» (125) вместе взятых, а также в 12 раз больше, чем у «Вероны», клуба с самыми скромными финансовыми обязательствами перед футболистами и тренерами.

- В 11 клубах Серии A главный тренер входит в тройку самых высокооплачиваемых сотрудников футбольной команды. В «Интере», «Торино», «Болонье», «Сампдории», «Аталанте» и «Сассуоло» «алленаторе» возглавляют зарплатные ведомости.

- «Удинезе» - единственный клуб в элитном итальянском дивизионе, у которого нет ни одного сотрудника с зарплатой, превышающей 1 миллион евро.

- «Наполи» впервые преодолел отметку в 100 миллионов евро.

- «Рома» увеличила обязательства по зарплатам на 25% по сравнению с сезоном 2018/19.

- В «Интере» самыми высокооплачиваемыми стали новички: тренер Конте, а также Лукаку, Санчес и Годин.

- «Фиорентина», «Сампдория», «Аталанта», «Парма», «Сассуоло», «Верона», «Брешиа», «Лечче», «Удинезе» и СПАЛ все вдесятером платят своим футболистам столько же, как один «Ювентус».

Самые высокооплачиваемые футболисты. Чертова дюжина

№ Футболист Национальность Клуб Зарплата 1 Криштиану Роналду Португалия «Ювентус» 31 2 Матийс де Лигт Нидерланды «Ювентус» 8 3 Ромелу Лукаку Бельгия «Интер» 7.5 4 Гонсало Игуаин Аргентина «Ювентус» 7.5 5 Пауло Дибала Аргентина «Ювентус» 7.5 6 Адриан Рабьо Франция «Ювентус» 7 7 Аарон Рэмзи Уэльс «Ювентус» 7 8 Миралем Пьянич Босния «Ювентус» 6.5 9 Дуглас Коста Бразилия «Ювентус» 6 10 Марио Манджукич Хорватия «Ювентус» 6 11 Сами Хедира Германия «Ювентус» 6 12 Калиду Кулибали Сенегал «Наполи» 6 13 Джанлуиджи Доннарумма Италия «Милан» 6

- 10 из 13 самых высокооплачиваемых футболистов Серии A с зарплатой 6+ миллионов евро представляют «Ювентус».

- Зарплата Криштиану Роналду — 31 миллион евро, это почти в четыре раза больше, чем у второго в рейтинге, его партнера по «Ювентусу» де Лигта.

- В топ-13 только один итальянец — Джанлуиджи Доннарумма, все остальные — легионеры.

- В пяти клубах Серии A общие выплаты футболистам меньше или равны зарплате Криштиану Роналду: «Верона», «Брешиа», «Удинезе», СПАЛ , «Парма».

- В «Ювентусе» только один футболист зарабатывает меньше 1 миллиона евро — это третий вратарь Карло Пинсолио. У вернувшегося в «Старую Синьору» Джанлуиджи Буффона вторая с конца списка зарплата в клубе — 1.5 миллиона евро.

- Лучший бомбардир прошлого сезона Серии A Фабио Квальярелла колотит голы всего лишь за 1.2 миллиона евро в год.

Зарплаты тренеров

№ Тренер Национальность Клуб Зарплата 1 Антонио Конте Италия «Интер» 11 2 Маурицио Сарри Италия «Ювентус» 5.5 3 Карло Анчелотти Италия «Наполи» 5 4 Синиша Михайлович Сербия «Болонья» 3 5 Паулу Фонсека Португалия «Рома» 3 6 Джан Пьеро Гасперини Италия «Аталанта» 2.5 7 Симоне Индзаги Италия «Лацио» 2 8 Марко Джампаоло Италия «Милан» 2 9 Эусебио Ди Франческо Италия «Сампдория» 1.8 10 Вальтер Маццарри Италия «Торино» 1.8 11 Винченцо Монтелла Италия «Фиорентина» 1.5 12 Роберто Де Зерби Италия «Сассуоло» 1 13 Роландо Маран Италия «Кальяри» 1 14 Фабио Ливерани Италия «Лечче» 0.9 15 Леонардо Семпличи Италия СПАЛ 0.8 16 Роберто Д`Аверса Италия «Парма» 0.75 17 Аурелио Андреадзоли Италия «Дженоа» 0.7 18 Эудженио Корини Италия «Брешиа» 0.6 19 Иван Юрич Хорватия «Верона» 0.6 20 Игор Тудор Хорватия «Удинезе» 0.5

- Антонио Конте зарабатывает больше, чем Карло Анчелотти и Маурицио Сарри вместе взятые.

- У семи тренеров зарплата меньше 1 миллиона евро в год, соответственно, у 13 «алленаторе» - выше этой отметки.

- Зарплата Антонио Конте перевешивает суммарные зарплаты всех тренеров из нижней десятки.