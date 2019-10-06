Футболисты «Крыльев Советов» получили выходные до 10 октября

Футболисты «Крыльев Советов» получили несколько выходных, об этом сообщает пресс-служба клуба. Накануне самарская команда обыграла «Сочи» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
|Сочи0 : 2Крылья Советов
|Матч завершен
Футболисты «Крыльев Советов» получили несколько выходных, об этом сообщает пресс-служба клуба. Накануне самарская команда обыграла «Сочи» (2:0) в 12-м туре РПЛ.
Сколько можно терпеть продажных тренеров, которые сдают игру за игрой.
Сколько можно терпеть продажных тренеров, которые сдают игру за игрой.