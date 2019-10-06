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Футболисты «Крыльев Советов» получили выходные до 10 октября

сегодня, 12:04
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Футболисты «Крыльев Советов» получили несколько выходных, об этом сообщает пресс-служба клуба. Накануне самарская команда обыграла «Сочи» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

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nikoladolgov
nikoladolgov
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сегодня в 12:48
Божовича во время перерыва надеюсь уволят.
Сколько можно терпеть продажных тренеров, которые сдают игру за игрой.
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