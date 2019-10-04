РПЛ подрезают крылья

сегодня, 23:00

Португалия вплотную подобралась к России в рейтинге УЕФА . Еще 0,100 балла, и она обгонит РПЛ . «Соккер.ру» - о том, почему не стоит этого бояться.

Если и есть в европейском футболе стабильный маятник, то это позиция чемпионата России в общем клубном рейтинге УЕФА . Заветную мечту попасть в первую пятерку европейских национальных турниров не получается, но регулярно возникают поводы поговорить о рейтинге – в контексте борьбы за место первого среди остальных – за шестую позицию. Основной конкурент РПЛ в этой гонке – чемпионат Португалии.

А парадокс в том, что сама такая борьба возможна лишь потому, что ни в России, ни в Португалии нет шести команд, которые способны стабильно выступать каждый год в еврокубках, принося своей стране заветные очки. Речь, конечно, не о статичном списке шести клубов, а о том, что чемпионат принципиально не может выдавать по итогам каждого сезона шесть сильных команд. Обязательно кто-то оступится. И конкурент этим пользуется.

Почему именно шесть? Потому что столько клубов представляют страну, когда ее чемпионат занимает шестое место в рейтинге УЕФА . А седьмая позиция позволяет выпускать в свет только пять клубов – два в Лигу чемпионов вместо трех. Сама система подсчета такова, что увеличение числа клубов в еврокубках еще не означает, что это принесет пользу стране, ведь все заработанные очки делятся на количество стартовавших в Европе команд. То есть у России любые баллы делятся сейчас на шесть, а у Португалии – на пять. Нагрузка на каждый оставшийся в игре клуб совершенно различная. Только более-менее уверенное стабильное выступление всех стартовавших команд даст большие очки и принесет рост. Как же у нас обстоят дела сейчас?

Из шести российских клубов, стартовавших в еврокубках, остались только четверо. То есть уже приходится пахать за себя и за того парня, который вылетел. А это «Арсенал» и «Спартак», если кто не помнит. У Португалии же из пяти стартовавших пять и осталось. Там каждый сам за себя. Уже легче. А еще португальские команды позволяют себе не проводить ужасный евросезон с точки зрения статистики.

В Лиге чемпионов российские «Локомотив» и «Зенит» выглядят не хуже и не лучше, чем традиционно смотрятся оказывающиеся там команды. С учетом силы соперников, где для нас это важно. А вот в Лиге Европы провал нетрадиционен. Этот турнир как раз и позволяет лигам не из числа топовых набирать важные очки и перескакивать друг через друга. В свое время это даже сказалось на позициях и в топ-пятерке чемпионатов.

За счет более бережного и серьезного отношения клубов к Лиге Европы Германия обошла Италию, а Испания закрепилась над Англией, хотя в последнем случае было много и других факторов, связанных в том числе и с ситуацией на самой вершине – в Лиге чемпионов. Тем не менее, ужасная игра ЦСКА и «Краснодара» в группе Лиги Европы – это главный фактор будущей потери места Россией. Наряжу с объективными причинами – делением на шесть, а не на пять. Но тут можно косо смотреть на «Спартак» и «Арсенал». Хотя какие-то потери на этой стадии у России всегда были. Тем безопаснее описанный выше вариант с пятью выходящими командами – внутренний отбор жестче.

Если же говорить только о сухих цифрах, то за еврокубковую кампанию пока «Зенит» принес больше всего очков с учетом бонусов – семь. У «Локомотива» шесть рейтинговых баллов, у «Спартака» - два, у «Краснодара» - один, а у ЦСКА и «Арсенала» - по нулям. В пересчете на коэффициент это дает значение 2,666.

Понятно, что еще будут набраны какие-то очки. Но чтобы ощутить ужас от этой конкретной цифры, нужно понимать, что в нынешнем сезоне РПЛ занимает 26-е место, уступая доброй половине Европы. Выше России такие знаменитые футбольные лиги, как армянская, азербайджанская, словацкая, норвежская, кипрская и даже люксембургская. Да-да, несчастный «Дюделанж» пашет эффективнее на Люксембург, чем российские клубы – на свою лигу.

Хотя итог, разумеется, подводить рано. Важно понимать, что прошла лишь треть групповой стадии, большой вес пока имеют квалификации, где команд более слабых чемпионатов было много. И даже на вершине в этом сезоне пока царит неразбериха. Испания – вторая, Англия – четвертая, Германия – шестая, Италия – восьмая, а Франция – десятая.

Лидируют же Нидерланды, чьи клубы набрали коэффициент 6,400, на третьем месте Шотландия, а пятерку замыкает внезапно Сербия. Возвращаясь к России, стоит отметить, что нынешний сезон вполне вписывается в то, что можно назвать уже начинающимся трендом. Конечно, завтра все российские клубы в Европе могут начать побеждать и всех рвать, опровергая наши рассуждения. Но покамест нынешний евросезон служит вполне себе продолжением предыдущего.

Тогда РПЛ набрала коэффициент 7,583. И он был худшим с сезона-2009/10. Допустим, даже в сезоне-2017/18 у России был коэффициент 12,600. А маятниковость ситуации заключается в том, что чемпионат России гуляет по этому рейтингу УЕФА примерно в одной зоне, начиная с середины нулевых. Три сезона он провел на шестом месте, потом отскочил из-за уже упомянутого «перебора» клубов в Европе на седьмое место, где провел пять сезонов (в одном даже упал на восьмое), а потом опять махнул на шестое, когда конкуренты тоже «накушались» с представлением шестью командами.