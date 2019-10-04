ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

РПЛ подрезают крылья

сегодня, 23:00

Португалия вплотную подобралась к России в рейтинге УЕФА. Еще 0,100 балла, и она обгонит РПЛ. «Соккер.ру» - о том, почему не стоит этого бояться.

Если и есть в европейском футболе стабильный маятник, то это позиция чемпионата России в общем клубном рейтинге УЕФА. Заветную мечту попасть в первую пятерку европейских национальных турниров не получается, но регулярно возникают поводы поговорить о рейтинге – в контексте борьбы за место первого среди остальных – за шестую позицию. Основной конкурент РПЛ в этой гонке – чемпионат Португалии. 

А парадокс в том, что сама такая борьба возможна лишь потому, что ни в России, ни в Португалии нет шести команд, которые способны стабильно выступать каждый год в еврокубках, принося своей стране заветные очки. Речь, конечно, не о статичном списке шести клубов, а о том, что чемпионат принципиально не может выдавать по итогам каждого сезона шесть сильных команд. Обязательно кто-то оступится. И конкурент этим пользуется. 

Почему именно шесть? Потому что столько клубов представляют страну, когда ее чемпионат занимает шестое место в рейтинге УЕФА. А седьмая позиция позволяет выпускать в свет только пять клубов – два в Лигу чемпионов вместо трех. Сама система подсчета такова, что увеличение числа клубов в еврокубках еще не означает, что это принесет пользу стране, ведь все заработанные очки делятся на количество стартовавших в Европе команд. То есть у России любые баллы делятся сейчас на шесть, а у Португалии – на пять. Нагрузка на каждый оставшийся в игре клуб совершенно различная. Только более-менее уверенное стабильное выступление всех стартовавших команд даст большие очки и принесет рост. Как же у нас обстоят дела сейчас?

Из шести российских клубов, стартовавших в еврокубках, остались только четверо. То есть уже приходится пахать за себя и за того парня, который вылетел. А это «Арсенал» и «Спартак», если кто не помнит. У Португалии же из пяти стартовавших пять и осталось. Там каждый сам за себя. Уже легче. А еще португальские команды позволяют себе не проводить ужасный евросезон с точки зрения статистики. 

В Лиге чемпионов российские «Локомотив» и «Зенит» выглядят не хуже и не лучше, чем традиционно смотрятся оказывающиеся там команды. С учетом силы соперников, где для нас это важно. А вот в Лиге Европы провал нетрадиционен. Этот турнир как раз и позволяет лигам не из числа топовых набирать важные очки и перескакивать друг через друга. В свое время это даже сказалось на позициях и в топ-пятерке чемпионатов. 

За счет более бережного и серьезного отношения клубов к Лиге Европы Германия обошла Италию, а Испания закрепилась над Англией, хотя в последнем случае было много и других факторов, связанных в том числе и с ситуацией на самой вершине – в Лиге чемпионов. Тем не менее, ужасная игра ЦСКА и «Краснодара» в группе Лиги Европы – это главный фактор будущей потери места Россией. Наряжу с объективными причинами – делением на шесть, а не на пять. Но тут можно косо смотреть на «Спартак» и «Арсенал». Хотя какие-то потери на этой стадии у России всегда были. Тем безопаснее описанный выше вариант с пятью выходящими командами – внутренний отбор жестче. 

Если же говорить только о сухих цифрах, то за еврокубковую кампанию пока «Зенит» принес больше всего очков с учетом бонусов – семь. У «Локомотива» шесть рейтинговых баллов, у «Спартака» - два, у «Краснодара» - один, а у ЦСКА и «Арсенала» - по нулям. В пересчете на коэффициент это дает значение 2,666. 

Понятно, что еще будут набраны какие-то очки. Но чтобы ощутить ужас от этой конкретной цифры, нужно понимать, что в нынешнем сезоне РПЛ занимает 26-е место, уступая доброй половине Европы. Выше России такие знаменитые футбольные лиги, как армянская, азербайджанская, словацкая, норвежская, кипрская и даже люксембургская. Да-да, несчастный «Дюделанж» пашет эффективнее на Люксембург, чем российские клубы – на свою лигу. 

Хотя итог, разумеется, подводить рано. Важно понимать, что прошла лишь треть групповой стадии, большой вес пока имеют квалификации, где команд более слабых чемпионатов было много. И даже на вершине в этом сезоне пока царит неразбериха. Испания – вторая, Англия – четвертая, Германия – шестая, Италия – восьмая, а Франция – десятая. 

Лидируют же Нидерланды, чьи клубы набрали коэффициент 6,400, на третьем месте Шотландия, а пятерку замыкает внезапно Сербия. Возвращаясь к России, стоит отметить, что нынешний сезон вполне вписывается в то, что можно назвать уже начинающимся трендом. Конечно, завтра все российские клубы в Европе могут начать побеждать и всех рвать, опровергая наши рассуждения. Но покамест нынешний евросезон служит вполне себе продолжением предыдущего. 

Тогда РПЛ набрала коэффициент 7,583. И он был худшим с сезона-2009/10. Допустим, даже в сезоне-2017/18 у России был коэффициент 12,600. А маятниковость ситуации заключается в том, что чемпионат России гуляет по этому рейтингу УЕФА примерно в одной зоне, начиная с середины нулевых. Три сезона он провел на шестом месте, потом отскочил из-за уже упомянутого «перебора» клубов в Европе на седьмое место, где провел пять сезонов (в одном даже упал на восьмое), а потом опять махнул на шестое, когда конкуренты тоже «накушались» с представлением шестью командами. 

На шестом месте Россия снова провела три сезона. Настало время возвращаться, откатываться, чтобы уже Португалия несла потери, выставляя шесть клубов в дальнейшем. А Россия будет охать-ахать, сожалеть о сужении представительства и о том, как бы клубы РПЛ задали жару Европе большой толпой. На деле же оказывается, что толпа хилых – это хуже, чем парочка-тройка крепких бойцов. Так что к таблице коэффициентов нужно относиться философски – все вернется к статусу-кво, и она скорее не какая-то цель, не какой-то злой фактор, лишающий клубы счастья играть в еврокубках, а сухой статистический экран, показывающий, в какой больнице средняя температура выбивается из нормы.

Поделиться
Другие материалы по теме
Больше улыбок хороших и разных!
Сегодня, 19:30Александр Чистяков в блоге Красота футболаКомментарии13
«Спартаковцы» почтили память Фёдора Черенкова
Сегодня, 14:19 Комментарии10
Фанат ЦСКА, устроивший шествие в Туле, больше не сможет посещать матчи
Сегодня, 12:16 Комментарии28
Футболисты «Урала» попробовали себя в роли пилотов самолета
Сегодня, 09:44 ВидеоКомментарии3
Кураньи: «Не скрываю, что недавно был в Москве»
Вчера, 19:58 Комментарии2
Кононов не получит чуть более миллиона евро из-за отставки
29 сентября Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
   105 / 1027
сегодня в 23:40
Понижение дело времени - у нас стабиильно весной оказывается только Зенит и бывает иногда посменно, еще 1-2 клуба, а у Португалов 3-4 почти всегда!
Ваня лучший
Ваня лучший
   59 / 1027
сегодня в 23:21
А зачем на 3 команды в ЛЧ? Когда третья команды выходила в группу? Один раз за все время это удалось Цска. Реально мы можем выставить две команды в ЛЧ и 2 в ЛЕ. А смотреть на провалы и позор наших клубов в Европе небольшая, радость. Уровень РПЛ не позволяет выставлять ни 6,ни 5 команд. Зачем тогда пыжиться?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100