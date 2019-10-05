В ожидании спасителя. «Краснодар» vs «Спартак»

сегодня, 21:40

«Быки» не слабее, чем команда Кузнецова, но «Соккер.ру» напоминает о футбольном коварстве – не всегда побеждает фаворит.

«Хетафе» написал инструкцию для «красно-белых». Испанцы отдали мяч «Краснодару», попали в створ лишь три раза, как и «быки», но их атаки были успешнее. Шестнадцатый клуб Ла Лиги с тактической схемой «Спартака» - «4-4-2», выиграл 2:1.

Чем девятая команда РПЛ хуже? Вспомните прошлый сезон, когда москвичи усилиями Максименко – сделал четыре сэйва, умудрились не пропустить, а потом на 88-й минуте Зе Луиш при моральной и не только поддержке зверского на том отрезке Жиго забил единственный мяч во встрече.

«Краснодар» разогнал тогда 21 атаку с ударами в сторону ворот, но стоило упустить соперников разок – Крицюк пропустил, а «быки» проиграли. Карреру та победа от последующих неприятностей не спасла, но вспомните поединок второго круга. Кононов положился на гол Зе Луиша, и хотя Перейра сравнял счет, столичный клуб не проиграл.

Сегодня ситуацию для «Спартака» и усложняет, и упрощает уход в отставку Олега Кононова, а нависшая над Мусаевым отставка давит на «быков». Будет интересно, даже если забыть, что «красно-белые» - непростой соперник для «Краснодара».

Тактические связи и варианты составов

Кто в лес, кто по дрова - коротко о тактике Кононова и Мусаева за последние недели. Но сегодня против Мурада Олеговича будет играть «наставник на полтора часа». Когда у команды тренер на один матч, то ему важно воспользоваться моментом и настроить коллектив на бой ради себя любимых.

Плевать на таблицу, не плевать лишь на соперника. Футболисты «Спартака» должны сыграть во имя личного будущего в команде, ведь тот же Крал правильно сказал – уход Кононова не значит, что его миссия в «Спартаке» завершена. Улыбаться не запрещено, запрещено позорить клуб на поле. Тем более, в случае с Алексом все только начинается.

Кто сыграет у гостей? Попытка угадать состав гостей сегодня – гадание на кофейной гуще. А вдруг у помощника Кононова свой взгляд на умения Айртона и Рассказова, Тиля и, например, Умярова? Понятно, что мечтает не провалиться – показать будущему наставнику, коим вроде как должен стать в понедельник Тедеско, что Доменико заходит в небезнадежную команду.

Так и есть. «Спартак» с одной стороны на девятом месте, а с другой – не использовал и толику потенциала. Разве Айртон и Рассказов не «привозили» больше, чем стоило? Зобнин и Гулиев точно не сыграли шикарно, а у Романа еще и травма. О Крале и Тиле можно не начинать – Кононов скорее показал, как их не нужно готовить, чем выбрал идеальный рецепт и расписал его особенности.

Сейчас перебарщивают с сожалением по поводу Олега Георгиевича – тренеры знают, в чем особенность профессии, белоруса не раз и не два увольняли. И хотя оскорбления с трибун могли зацепить, тут скорее нужно ругать Федуна и Алекперова за нерешительность. Кто мешал снять Кононова куда раньше? Тогда не дошло бы до скандирования, а «Спартак» не был на 9-м месте в паре пунктов от зоны стыковых матчей.

Как обычно у «красно-белых» - виноваты сами. Если завтра не повторят подвиг прошлого сезона, обыграв «Краснодар» в гостях, то могут отпустить заветное второе место на 12 пунктов после 12 туров. Время вроде как есть – 19 матчей осталось, а права на ошибку больше нет. При этом, что важно отменить, не было эпидемии травм, на которые можно было бы списать поражения Кононова. Хотя Кузнецов лишился Жиго, Зобнина и Шюррле (из-за бронхита).

Да и Мусаева по-прежнему хватает поводов для беспокойства из-за состава, еще и у Вильены дисквалификация. Более того, если Гаттузо вправду присматривался к «Краснодару» - уже отказал «Дженоа», как говорят, то сейчас есть смысл расценивать этот бой и как последний шанс для Мурада Олеговича не побывать в шкуре Кононова или Шалимова. «Краснодару» сегодня тоже нужна только победа, поскольку ничья подчеркнет неготовность переигрывать текущих середняков РПЛ .

Конечно, «Спартак» можно и нужно троллить их положением в таблице – стыдно быть на девятой строчке. Но учтите, что даже неподготовленный набор молодых футболистов не так уж плохо защищался – всего на один пропущенный больше, чем у «Краснодара». У москвичей нет проблем с ударами – точных чуточку больше, чем у «горожан». В составе полно людей, которые не раскрылись, но могут после ухода тренера, который не подошел коллективу.

«Спартак», в принципе, готов сыграть не «4-2-3-1», а по другой схеме – как тренерскому штабу будет угодно. И если у «Краснодара» будут привычные по последним матчам ошибки в защите у ворот Сафонова, то «Спартак» напомнит, например, о своих стандартах. Москвичи первые по количеству голов после таких положений во всей РПЛ . И о контратаках не забываем, ведь те будут, если «горожане» замешкаются впереди и потеряют мяч.

С учетом, что у «Спартака» есть Тиль, а у «быков» - ошибки в опорной зоне, с учетом, что на флангах и та, и другая команда недоработали – высокие оценки у одного Бакаева, но с оговорками, то какой смысл ждать простой прогулки для формального фаворита? В хороший для себя вечер «Краснодар» оставить мокрое место от вот такого «Спартака». Но разве у «быков» часто легкие матчи?

Ориентировочные составы

«Краснодар» (4-2-3-1): Сафонов – Петров, Спайич, Мартынович, Стоцкий – Камболов, Олссон – Вандерсон, Уткин, Сулейманов – Ари.

«Спартак» (4-2-3-1): Максименко – Рассказов (Ещенко), Кутепов, Джикия, Айртон (Мельгарехо, Ещенко) – Крал, Гулиев – Бакаев, Тиль, Ларссон – Понсе.

Любопытная информация перед важным матчем

- в десяти последних официальных матчах у «Краснодара» всего две победы над «Спартаком», ужасная статистика. Причем получили их еще в 2014 и начале 2015 года, когда выиграли 4:0 дома и 1:3 – в Москве;

- в восьми последних матчах увидели 6 побед «Спартака» и 2 ничьи, одна из которых состоялась в 2019 году. А новый состав «красно-белых» понятия не имеет, как это проигрывать «быкам» официально – спарринг на летнем кубке всерьез воспринимать нельзя;

- с учетом матча против «Хатефе» получаем печальную статистику для Сафонова. Голкипер «быков» пропустил в 10 последних матчах 21 гол. Вернее, в 8, ведь дважды были «сухари» - против «Рубина» и «Арсенала», как раз в домашних играх РПЛ ;

- из тех, кого ждем на поле, только у Ари есть опыт голов в ворота и «Спартака», и «Краснодара». Всего у бразильского россиянина 9 мячей в 11 играх – прекрасная результативность;

- по количеству забитых мячей в РПЛ «Краснодар» на уверенном первом месте – 23 мяча. А у «Спартака» - 12 голов, 5 из которых придумали центральные защитники. Москвичи уступают по голам даже «Оренбургу»;

- по пропущенным ситуация другая, почти равенство. Оборона Сафонова огорчила его 12 раз в рамках чемпионата России, а защита другого голкипера молодежной сборной России – Максименко, привезла ему 13 «подарков»;

- по качеству моментов соперников команды соседствуют, только «быки» на деле привезли больше – Жиго и Джикия (Кутепов) персонально ошибались реже, чем остальная команда. «Спартак» чаще пропускал из-за ляпов на флангах и в опорной зоне, чем после ошибок названных людей;

- учтите, что у «Спартака» почти такой же процент владения, как у «Краснодара». Точность паса – аналогичная, количество ударов – одинаковое, попаданий – поровну. Для команды, которая почти все 11 туров провела без полезного главного тренера, москвичи очень даже хороши.

Если наставник не помогает, то будут победы при бездействии арбитров после нарушений Жиго – над «Сочи» и «Динамо», будут ничьи, которые могли стать поражением, если бы соперники постарались. А еще без тренера нахватали кучу поражений после победы в дерби и дубля Жиго. У «Спартак» все более-менее понятно.

Провалы «горожан», особенно в защите, объяснить куда сложнее. Хотя отмечаем – именно в РПЛ бездарно в обороне сыграли только в первом тайме с «армейцами», а по два гола пропускали чаще в победных матчах. Хотя «Спартак» вполне себе «Хетафе» - команда для «быков» неудобная.

Прогноз «Соккер.ру»: если бы у «Краснодара» получалось легко побеждать «Спартак», то поставили на вынос московского тела, ведь «быки» раненные и злые.

Но раз «горожане» давно не обыграли столичных гостей, хотя и дождались спада «Спартака» в таблице, то поставим на осторожную победу хозяев, в один или два мяча.