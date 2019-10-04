Фанат ЦСКА, устроивший шествие в Туле, больше не сможет посещать матчи

сегодня, 12:16

Тульские полицейские установили личность организатора «шествия» фанатов ЦСКА перед матчем чемпионата России с «Арсеналом».

Напомним, что болельщики «армейцев» перекрыли улицу Первомайскую и прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Сотрудники полиции задержали активистов при входе на стадион.



Руководитель «демонстрации» был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Сумма взыскания составила 15000 рублей. Еще 10 000 он заплатит за нарушение правил поведения при проведении спортивных соревнований. Самым жестким наказанием, по мнению фанатов, стал запрет на посещение игр на территории России сроком на 1 год.