Фанат ЦСКА, устроивший шествие в Туле, больше не сможет посещать матчи

Тульские полицейские установили личность организатора «шествия» фанатов ЦСКА перед матчем чемпионата России с «Арсеналом».
Напомним, что болельщики «армейцев» перекрыли улицу Первомайскую и прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Сотрудники полиции задержали активистов при входе на стадион.
Руководитель «демонстрации» был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Сумма взыскания составила 15000 рублей. Еще 10 000 он заплатит за нарушение правил поведения при проведении спортивных соревнований. Самым жестким наказанием, по мнению фанатов, стал запрет на посещение игр на территории России сроком на 1 год.
А то на днях умничали тут,зверье
А то на днях умничали тут,зверье
Ну не любят они "коней" им "свиньи" ближе!!!
https://youtu.be/WIEVS7WDjFA
https://youtu.be/WrBNs5MsA2g
Ну не любят они "коней" им "свиньи" ближе!!!
Или тульские полицейские знают тайну как без "массового передвижения" оказаться на арене ??
Всем ходить строго по-одному...избегая общественных мест..??..))
Но как тогда оказаться в общественном месте коим является стадион ??
Само название улицы "Первомайская" говорит о массовых передвижениях...в честь чего собственно она и получила название...))
Или тульские полицейские знают тайну как без "массового передвижения" оказаться на арене ??
Всем ходить строго по-одному...избегая общественных мест..??..))
Но как тогда оказаться в общественном месте коим является стадион ??
Само название улицы "Первомайская" говорит о массовых передвижениях...в честь чего собственно она и получила название...))
Люди с детьми в парк шли . А тут такое.
Люди с детьми в парк шли . А тут такое.