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Фанат ЦСКА, устроивший шествие в Туле, больше не сможет посещать матчи

сегодня, 12:16

Тульские полицейские установили личность организатора «шествия» фанатов ЦСКА перед матчем чемпионата России с «Арсеналом».

Напомним, что болельщики «армейцев» перекрыли улицу Первомайскую и прошли по ней с баннерами и пиротехникой. Сотрудники полиции задержали активистов при входе на стадион.

Руководитель «демонстрации» был оштрафован судом за организацию массового передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. Сумма взыскания составила 15000 рублей. Еще 10 000 он заплатит за нарушение правил поведения при проведении спортивных соревнований. Самым жестким наказанием, по мнению фанатов, стал запрет на посещение игр на территории России сроком на 1 год.

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Comentarios
Comentarios ответил cska plus
   484 / 1009
сегодня в 13:39
Часть футбола идеальных нет
Comentarios
Comentarios
   484 / 1009
сегодня в 13:36
Во Франции все пучком было тут прицепились
cska plus
cska plus
   16 / 1009
сегодня в 13:34
Если так жёстко подходить то всю тарасню можно закрыть пожизненно.
GYTSYL
GYTSYL
   67 / 1009
сегодня в 13:15
И что скажет конюшня?
А то на днях умничали тут,зверье
Байкал-38
Байкал-38
   91 / 1009
сегодня в 13:12
А вот те самые погромы, и позорные слова Аджоева! Тут всё норма!!!
Ну не любят они "коней" им "свиньи" ближе!!!

КЭТиК
КЭТиК
   223 / 1009
сегодня в 13:12
Ничего страшного не произошло. Показуха какая-то.
Байкал-38
Байкал-38
   91 / 1009
сегодня в 13:08
Когда свиньи в 2017 году разнесли стадион в Туле и разнесли пол города им Арсенал даже сумму ущерба не выставил, мол свои же!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   33 / 1009
сегодня в 13:03
Почему везде шествие фанатов не запрещено...а в Туле запрещено....???

Или тульские полицейские знают тайну как без "массового передвижения" оказаться на арене ??
Всем ходить строго по-одному...избегая общественных мест..??..))
Но как тогда оказаться в общественном месте коим является стадион ??



Само название улицы "Первомайская" говорит о массовых передвижениях...в честь чего собственно она и получила название...))
Zenit_84
Zenit_84
   203 / 1009
сегодня в 12:58
Дошествовал
Армейская душа
Армейская душа
   21 / 1009
сегодня в 12:52
А свиньи своих поощряют за это
EAGinLE
EAGinLE
   58 / 1009
сегодня в 12:51
Так и не понял зачем так себя вести .
Люди с детьми в парк шли . А тут такое.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   433 / 1009
сегодня в 12:44
все время в фанатской среде было шествие - проход болельщиков по городу. Почему щас, вдруг это стало запрещено*?
alex074
alex074
   127 / 1009
сегодня в 12:35
Всего лишь год? Пожизненно их надо лишать посещения футбольных матчей. И пусть теперь продолжает болеть за свой клуб, ходя вокруг стадиона с фаерами...
морозз
морозз ответил Cremen
   46 / 1009
сегодня в 12:34
А еще лучше Гулиевв на них напустить, он быстро с ними разберется.
Гулиев в отличие от Кокорина быстро подсуетиться и озолотил американца, хотя я бы его закрыл на пару лет за такое скотство!
Cremen
Cremen ответил морозз
   692 / 1009
сегодня в 12:28
Сейчас кони расскажут что это был спартаковский провокатор, а кони такого сделать не могли! Надо было всю эту демонстрацию палками разогнать! Нельзя нарушать правила дорожного движения!
А еще лучше Гулиевв на них напустить, он быстро с ними разберется.
морозз
морозз
   46 / 1009
сегодня в 12:27
Сейчас кони расскажут что это был спартаковский провокатор, а кони такого сделать не могли! Надо было всю эту демонстрацию палками разогнать! Нельзя нарушать правила дорожного движения!
Illuha
Illuha
   142 / 1009
сегодня в 12:19
Таких садить нужно лет на 10, спросите Ваню, он подтвердит.
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