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Больше улыбок хороших и разных!

сегодня, 19:30

В международный день улыбки «Соккер.ру» предлагает читателям расслабить мышцы на лице и подарить окружающим довольную улыбку. Мы покажем, как это делается!

В РПЛ лидерство по количеству улыбок удерживают Краснодар и Ростов-на-Дону. Южный климат, местные команды радуют гораздо чаще, чем огорчают, болельщики с берегов Кубани и Дона ходят на футбол, как на праздник, и не стесняются показывать зубы в лучезарных улыбках. 

Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных!  

А вот в Москве клубов много, а улыбок — значительно меньше. Особенно редко в последнее время улыбались на аренах «Спартака» и «Динамо». Да и армейцы, несмотря на лидерство, обычно с напряженными выражениями на лицах. Несколько выправляет ситуацию «Локомотив», где на трибунах всегда позитивная обстановка. 

Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных!

В Санкт-Петербурге хмурая погода, зато стадион с крышей и «Зенит» - действующий чемпион России, поэтому недостатка в «смайлах» нет, как на трибунах, так и среди действующих лиц.

Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных!

Улыбаются, конечно же, не только болельщики, но также футболисты и тренеры, хотя для них футбол — это работа, а не развлечение. Но хорошо выполненная работа тоже доставляет удовольствие, логичным отражением которого на вашем лице становится улыбка. Юрий Павлович Сёмин прекрасно делает свою работу и купается в любви болельщиков «Локомотива», и хотя легендарный тренер бывает суровым, взбешенным, саркастичным, случаются и моменты безмятежной умиротворенности. 

Больше улыбок хороших и разных!  

Меньше знаешь — крепче спишь. И шире улыбаешься. Счастливы беспечные. Вот так выглядел Алекс Крал в день своего знакомства со спартаковским стадионом и болельщиками. Тогда чешский полузащитник еще не знал, куда попал, и что ждет «красно-белых» в сентябре. А ведь мог играть в Лиге чемпионов против «Барселоны», «Интера» и «Боруссии»…

Больше улыбок хороших и разных!

Совсем другое дело улыбка Джано. В ней столько всего: и радость, и непонимание, и благодарность, и любовь, и надежда. В этом году грузинский полузащитник отметил 10-ю годовщину своего пребывания в «Спартаке». Наверное, он и сам толком не понимает, как ему удалось задержаться в Москве на столь длительный срок, он ведь ничего особенного для этого не сделал. Джано улыбается своей судьбе, хотя она не раз била его травмами. 

Больше улыбок хороших и разных!  

Не всем удается расплыться в улыбке с первого раза, но респект тем парням, которые не оставляют попыток. Верим, что у Бранислава Ивановича однажды получится! Просто не может не получиться, если он будет действовать с той же настырностью, что и на футбольном поле. Бано, ты боец, ты сможешь улыбнуться!

Больше улыбок хороших и разных!  

А вот так выглядит улыбка человека, который день за днем прекрасно выполняет свою работу. Антон Заболотный — лучший, и он знает об этом, поэтому может себе позволить улыбаться так, будто никто не видит. 

Больше улыбок хороших и разных!

Вы не поверите, но даже Диего Симеоне способен на выражение лица, в котором не читается «я сейчас всех тут порву»!

Больше улыбок хороших и разных!

Вот и подобрались к финалу. Желаем, чтобы у всех и каждого был человек, который, держа вас в объятиях, будет улыбаться так же, как Валерий Карпин, обнимающий своих футболистов. 

Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных! Больше улыбок хороших и разных!

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Все комментарии
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   617 / 1017
сегодня в 20:48
Отличная подборка фото. Автор постарался, спасибо за позитив.
112910415
112910415
   56 / 1017
сегодня в 20:40
Карпин лучший, конечно !
alex074
alex074
   115 / 1017
сегодня в 20:26
ЗеБолотный каждый день делает свою работу хорошо? Насмешили....
Питер Ман
Питер Ман
   88 / 1017
сегодня в 20:22
Когда поддавим всей страной ростов и краснодар и выдавим их из пятерки (краснодар хотя бы из тройки), тогда ликовать всей страной будем!
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   585 / 1017
сегодня в 20:19
Улыбка Иваныча особенно понравилась
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1017
сегодня в 20:16
А где улыбка Дюковой?
номер 12
номер 12
   779 / 1017
сегодня в 20:13
Улыбка Карпина бесценна!
Faustello
Faustello
   6 / 1017
сегодня в 19:49
Хороший позитив, спасибо.
Viktor Rocky
Viktor Rocky
   584 / 1017
сегодня в 19:42
Вчера день ОМОНа был
Поинтереснее подборка могла получиться
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