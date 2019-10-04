Больше улыбок хороших и разных!  

сегодня, 19:30

В международный день улыбки «Соккер.ру» предлагает читателям расслабить мышцы на лице и подарить окружающим довольную улыбку. Мы покажем, как это делается!

В РПЛ лидерство по количеству улыбок удерживают Краснодар и Ростов-на-Дону. Южный климат, местные команды радуют гораздо чаще, чем огорчают, болельщики с берегов Кубани и Дона ходят на футбол, как на праздник, и не стесняются показывать зубы в лучезарных улыбках.

А вот в Москве клубов много, а улыбок — значительно меньше. Особенно редко в последнее время улыбались на аренах «Спартака» и «Динамо». Да и армейцы, несмотря на лидерство, обычно с напряженными выражениями на лицах. Несколько выправляет ситуацию «Локомотив», где на трибунах всегда позитивная обстановка.

В Санкт-Петербурге хмурая погода, зато стадион с крышей и «Зенит» - действующий чемпион России, поэтому недостатка в «смайлах» нет, как на трибунах, так и среди действующих лиц.

Улыбаются, конечно же, не только болельщики, но также футболисты и тренеры, хотя для них футбол — это работа, а не развлечение. Но хорошо выполненная работа тоже доставляет удовольствие, логичным отражением которого на вашем лице становится улыбка. Юрий Павлович Сёмин прекрасно делает свою работу и купается в любви болельщиков «Локомотива», и хотя легендарный тренер бывает суровым, взбешенным, саркастичным, случаются и моменты безмятежной умиротворенности.

Меньше знаешь — крепче спишь. И шире улыбаешься. Счастливы беспечные. Вот так выглядел Алекс Крал в день своего знакомства со спартаковским стадионом и болельщиками. Тогда чешский полузащитник еще не знал, куда попал, и что ждет «красно-белых» в сентябре. А ведь мог играть в Лиге чемпионов против «Барселоны», «Интера» и «Боруссии»…

Совсем другое дело улыбка Джано. В ней столько всего: и радость, и непонимание, и благодарность, и любовь, и надежда. В этом году грузинский полузащитник отметил 10-ю годовщину своего пребывания в «Спартаке». Наверное, он и сам толком не понимает, как ему удалось задержаться в Москве на столь длительный срок, он ведь ничего особенного для этого не сделал. Джано улыбается своей судьбе, хотя она не раз била его травмами.

Не всем удается расплыться в улыбке с первого раза, но респект тем парням, которые не оставляют попыток. Верим, что у Бранислава Ивановича однажды получится! Просто не может не получиться, если он будет действовать с той же настырностью, что и на футбольном поле. Бано, ты боец, ты сможешь улыбнуться!

А вот так выглядит улыбка человека, который день за днем прекрасно выполняет свою работу. Антон Заболотный — лучший, и он знает об этом, поэтому может себе позволить улыбаться так, будто никто не видит.

Вы не поверите, но даже Диего Симеоне способен на выражение лица, в котором не читается «я сейчас всех тут порву»!

Вот и подобрались к финалу. Желаем, чтобы у всех и каждого был человек, который, держа вас в объятиях, будет улыбаться так же, как Валерий Карпин, обнимающий своих футболистов.