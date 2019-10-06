Магкеев - о победе «Локомотива»: «Не пропустили - значит, все получилось»

сегодня, 18:48

20-летний защитник «Локомотива» поделился мнением о победе над «Арсеналом» в матче 12-го тура чемпионата России. Магкеев вышел на поле в начале второго тайма, заменив Хёведеса. Напомним, что при Станиславе «железнодорожники» еще не пропускали.

Я готовлюсь на каждую игру, а там — как тренер решит, так и будет. Сегодня он дал мне шанс. Я рад, что мы победили. Тяжелые погодные условия? Соперник играл в таких же условиях. Ничего сложного. Ребята подсказывали, выполнили установку тренера. Не пропустили — значит, все получилось.

Станислав Магкеев вышел на замену в матче #ЛокоАрсенал, и при нём на поле мы не пропускали 💪🏻

Смотри флеш-интервью с молодым защитником «Локо»!#СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/7E9u1h9iHL — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 октября 2019 г.



Также напомним, что Смолов и Хёведес получили микротравмы в матче с «Арсеналом» .