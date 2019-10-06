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Магкеев - о победе «Локомотива»: «Не пропустили - значит, все получилось»

сегодня, 18:48
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20-летний защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился мнением о победе над «Арсеналом» в матче 12-го тура чемпионата России. Магкеев вышел на поле в начале второго тайма, заменив Хёведеса. Напомним, что при Станиславе «железнодорожники» еще не пропускали.

Я готовлюсь на каждую игру, а там — как тренер решит, так и будет. Сегодня он дал мне шанс. Я рад, что мы победили.

Тяжелые погодные условия? Соперник играл в таких же условиях. Ничего сложного. Ребята подсказывали, выполнили установку тренера. Не пропустили — значит, все получилось.

Также напомним, что Смолов и Хёведес получили микротравмы в матче с «Арсеналом» . 

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Все комментарии
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   340 / 1040
сегодня в 18:54
Судьи тащат локогёрлс, наверняка очередной юбилей, москалям не привыкать к тухленьким чемпионствам!
Lazurny
Lazurny
   315 / 1040
сегодня в 18:50
Тухлая победа мертвой команды.
Wolf77785
Wolf77785
   42 / 1040
сегодня в 18:50
судья не дал пропустить!
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