Кравченко: «Исмаили, Марлос и Тайсон переросли чемпионат Украины»

Полузащитник «Днепра-1» прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Украины против «Шахтера».

Понятно, что трудно, даже очень трудно, и молодежи, и опытным футболистам, но играть с «Шахтером» можно, просто надо быть смелее и активнее. «Шахтер» выиграл по делу, тут вопросов нет — это очень сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Трудно было, но я считаю, что мы на были мальчиками для битья. Преимущество и по моментам, и по владению мячом было у соперника, но не такое катастрофическое.

У «горняков» много сильных индивидуально исполнителей, и я предлагаю тем же Исмаили, Марлосу, Тайсону уже ехать в более сильный чемпионат, а не издеваться в нашем первенстве, потому что они значительно выше уровня, чем весь наш чемпионат, который они уже давно переросли. Только тогда у кого-то будут какие-то шансы.