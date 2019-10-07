ГлавнаяНовости

Кравченко: «Исмаили, Марлос и Тайсон переросли чемпионат Украины»

сегодня, 22:27
Днепр-1Логотип футбольный клуб Днепр-10 : 2Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Полузащитник «Днепра-1» Сергей Кравченко прокомментировал матч 10-го тура чемпионата Украины против «Шахтера».

Понятно, что трудно, даже очень трудно, и молодежи, и опытным футболистам, но играть с «Шахтером» можно, просто надо быть смелее и активнее. «Шахтер» выиграл по делу, тут вопросов нет — это очень сильная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Трудно было, но я считаю, что мы на были мальчиками для битья. Преимущество и по моментам, и по владению мячом было у соперника, но не такое катастрофическое.

У «горняков» много сильных индивидуально исполнителей, и я предлагаю тем же Исмаили, Марлосу, Тайсону уже ехать в более сильный чемпионат, а не издеваться в нашем первенстве, потому что они значительно выше уровня, чем весь наш чемпионат, который они уже давно переросли. Только тогда у кого-то будут какие-то шансы.

Стоит отметить, что недавно «Шахтер» добился победы в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов над «Аталантой».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рэшфорд: «Болельщики заслуживают большего, мне больно от этой ситуации»
Сегодня, 18:33 Комментарии5
Пулишич: «Я не собираюсь просто разозлиться и сдаться»
Сегодня, 18:22 Комментарии4
Роналду: «Прекрасное чувство - снова возглавить таблицу»
Сегодня, 17:47 Комментарии11
Клопп расхвалил Милнера после матча с «Лестером»
Сегодня, 09:29 Комментарии11
Защитник «Наполи» Хисай сломал грудину после падения вверх ногами
Сегодня, 00:16 ВидеоКомментарии7
Де Хеа: «Сейчас самое трудное время с тех пор, как я в команде»
Вчера, 22:14 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100