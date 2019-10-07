Пулишич: «Я не собираюсь просто разозлиться и сдаться»

сегодня, 18:22

Полузащитник «Челси» прокомментировал свое положение в команде. Игрок испытывает проблемы с игровой практикой. Он отыграл лишь 451 минуту во всех соревнованиях при семи сыгранных матчах.

Очевидно, что я не получаю столько минут, сколько хотел бы. Знаю, что мое время наступит. Я не собираюсь просто разозлиться и сдаться. Если я на скамейке запасных, это не значит, что тренер не думает, что я являюсь частью команды. Мне просто необходимо продолжать работать.

Стоит отметить, что по заверениям наставника «Челси» Фрэнка Лэмпарда, он верит в игрока.