Де Хеа: «Сейчас самое трудное время с тех пор, как я в команде»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение «Ньюкаслу» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Мы не создали никаких моментов, но хорошо защищались. Команде нужно усиление. У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Мы «Манчестер Юнайтед»! И мы должны продолжать тренироваться, бороться и побеждать. Наступил тяжелый момент для нас.

Сейчас самое трудное время с тех пор, как я в команде. Я не знаю, почему так происходит. Извиняюсь перед болельщиками. Мы будем продолжать бороться.