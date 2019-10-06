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Де Хеа: «Сейчас самое трудное время с тех пор, как я в команде»

сегодня, 22:14
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа прокомментировал поражение «Ньюкаслу» в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Мы не создали никаких моментов, но хорошо защищались. Команде нужно усиление. У нас много травмированных игроков, но это не оправдание. Мы «Манчестер Юнайтед»! И мы должны продолжать тренироваться, бороться и побеждать. Наступил тяжелый момент для нас.

Сейчас самое трудное время с тех пор, как я в команде. Я не знаю, почему так происходит. Извиняюсь перед болельщиками. Мы будем продолжать бороться.

 Также о ситуации в клубе порассуждал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   823 / 1039
сегодня в 22:56
Иди дома деньги свои пересчитай лучше...
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