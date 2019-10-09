Трофей Евро-2020 представят в Нижнем Новгороде

сегодня, 12:54

Пресс-служба оргкомитета Евро-2020 сообщает, что главный трофей турнира представят на форуме «Россия - спортивная держава», который пройдет в Нижнем Новгороде.

Кубок Европы будет выставлен на стенде, посвященном победе сборной СССР на чемпионате Европы 1960 года, а также европейскому первенству в Санкт-Петербурге, где пройдут четыре матча турнира 2020 года. Все желающие смогут посмотреть на трофей с 10 по 11 октября.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.