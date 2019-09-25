Футбольная столица России

сегодня, 18:04

Она больше не в Москве? «Соккер.ру» собирает аргументы в пользу хозяев футбольных соревнований мирового масштаба.

Большой футбол – в Питере

Теперь официально, Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021. После этого решающие матчи сыграют в Мюнхене и Лондоне. Свежая победа - первый, но далеко не единственный аргумент в пользу того, что на футбольной карте России футбольной столицей уверенно становится не Москва.

Конечно, в главный город Федерации вкладывают огромные деньги. Люди, побывавшие в десятке европейских столиц, отмечают, что Москва движется в сторону Берлина, когда говорим о количестве денег, которые там крутятся, иногда оседая на инфраструктуре. Но мы ведь говорим о футболе.

И у Санкт-Петербурга теперь больше козырей, чем у Москвы. Конечно же, праздники за народные деньги – не сомневайтесь, но Кубок Конфедераций 2017 и чемпионат мира 2018 были общими успехами двух городов. Но есть ведь еще, кроме финала Лиги чемпионов 2021, также матчи Евро-2020, которые пройдут именно в Санкт-Петербурге.

У переговорщиков от северного города есть понятные связи в УЕФА , ведь у «Зенита» и организации общий важный спонсор. И хотя раньше в Москве тоже играли финал ЛЧ , как и финал Кубка УЕФА , это было десятки лет тому назад. Можно оспаривать, нужно ли тратить бюджетные деньги на подобные соревнования в РФ , но если спор между двумя городами, то северный вышел вперед.

Рекорды посещаемости – в Питере

Переходим от международных успехов к локальным. Не мене важным достижениям, отражающим отношение к футболу в городе. Не будем ходить далеко, работаем с актуальной информацией. Заполняемость новой арены «Динамо» - 55 %. Количественно народу немало, свыше 14 000 в среднем, но полупустой стадион – ответ на игру команды Хохлова.

ЦСКА заполняет стадион на 66 %, но это не самый крутой показатель для клуба, что вышел на вторую строчку в таблице РПЛ . «Локомотив» обыгрывал «Зенит» в Суперкубке, скоро сыграет против «Атлетико» и «Ювентуса» - в этих матчах будут аншлаги, вот увидите, но является всего 11-м клубом по средней посещаемости в РПЛ , уступая тому же «Динамо».

Для недавнего чемпиона заполняемость арены в 50 % - ужасный результат, ведь и звезды есть, и воспитанники, и успехи, а людям в мегаполисе «Локомотив» не шибко интересен. У «Спартака», как и у «Динамо», очень добрые фанаты – «Открытие Арена» заполнена на 77.7 % в этом сезоне, бойкотов, как во времена Глушакова, нет. Но нет повода для аншлага…

В Санкт-Петербурге арена забита на 75 %, а в абсолютных цифрах «Спартак» для «Зенита» не конкурент. В мае этого года в матче против ЦСКА поставили рекорд посещаемости – игру со стадиона посмотрели 61 494 зрителя. Это самая большая домашняя аудитория у «Зенита» за 35 лет. «Спартак», ЦСКА , «Локомотив» и «Динамо» не строили арены подобной вместительности, понимая, что не соберут 60 тысяч человек на одной игре, разве что в ЛЧ в «Лужниках».

Футбольные успехи – в Питере

Кто главный герой футбольной России последних 12-16 месяцев? – нападающий «Зенита». Кто чемпион России по футболу? Ответ вы знаете. У кого есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов после сезонов, когда российские чемпионы финишировали на четвертых местах, в лучшем случае – на третьем в группах главного еврокубка?

«Зенит» далеко не идеален, но если сравнивать футбольное положение команды с тем, что творится в том же «Спартаке», то ясно, где порядка больше. Также очевидно, что команда может прибавить – один Малком на многое способен, ведь бразильское секретное оружие пока не сыграло. Кроме того, в очных матчах могут обыграть всех прямых конкурентов, даже «Локомотив», которому уступили в Суперкубке.

Не сказать, что аргумент о футбольной силе самый мощный в списке, но Семак – фаворит нового чемпионата, а «Зенит» - команда, в которой созданы все условия для роста. Умные трансферы в 2019 году были, хотелось бы больше историй личных успехов – не только , и Дзюбы, однако резервы есть. И они внушительнее, чем у всех конкурентов, ведь есть и финансовая база, и футбольная.

«Локомотив», ЦСКА , «Краснодар» и «Спартак» тоже должны играть лучше. Но «Зениту» все-таки уступили в прошлом сезоне. И в этом на девятое место чемпиона пока никто не сбросил. Конечно, Семаку надо прокачивать кубковый характер команды – несолидно вылетать на ранних стадиях ни в Европе, ни дома, но когда у «Зенита» идет игра, то сразу видно, кто сейчас в доме хозяин. Реабилитировались после звонких влетов. В целом благополучнее, чем москвичи.

Мотивация для всех – в Питере

Тот факт, что сейчас футбольная столица не совпадает с официальной, не должен служить оскорблением для Москвы. Скорее является мотивацией. Что-то в исторических великих клубах делают не так хорошо, как в исторически среднем, но чемпионском здесь и сейчас «Зените», раз после серии чемпионств москвичи отошли на второй план.

Дело не в личных отношениях к монополиям и олигархам – их любить не за что, а в конкретных футбольных делах. Да, тот самый «Крестовский» местные власти построили с диким завышением бюджета. Но это вопрос к прокуратуре и суду, жители Санкт-Петербурга не могут осудить чиновников лично и вернуть деньги в казну, чтобы строили школы и покупали машины скорой помощи.

Стадион за один рубль достался «Зениту». Тому самому, что имеет за душой немало грехов, которые оспаривать глупо. Всякое бывало, но многие футбольные москвичи мало чем отличаются, к сожалению. Разве что нефтяные доллары в такое количество чемпионств, как газовщики, не конвертировали. Сам «Зенит» после позорных сезонов вернулся на вершину. Является главным претендентом на новый титул.

Следовательно, все сложилось. В клубе «Зенит» работают люди, которые очень смачно и современно продают продукт под названием «футбольный матч» - москвичи могут поучиться. На поле команда, которая в РПЛ начала побеждать куда чаще, чем разочаровывать. Сам город умудрился найти выходы на тех, кто выбирал хозяев Евро-2020 и финала Лиги чемпионов. То есть Санкт-Петербург себя рекламирует, как может.

В месте галерей и музеев уже достаточно туристов – и из Азии, и из Европы, и из других российских краев, но следующим летом, а потому менее чем через год появятся еще и футбольные паломники. Евро-2020 и финал Лиги чемпионов 2021 сыграют в Санкт-Петербурге – текущей футбольной столице страны. Этот статус не вечен, москвичи попробуют вернуть его себе. Но для успеха ЦСКА , «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» должны развиваться, становится популярнее.

Недоработок у северян тоже хватает – академией «Зенита» давно пора заняться, чтобы местные жители чувствовали более тесное родство с клубом, но за пять лет – с 2017 по 2021, Санкт-Петербург был или будет причастен к четырем ключевым футбольным праздникам мирового масштаба. А в дополнение получили арену, где можно собрать более 60 000 человек на одной игре РПЛ , и вернулись в Лигу чемпионов – первая домашняя игра в следующую среду против «Бенфики». «Зениту» грех не прогрессировать, когда созданы все условия.