Хохлов: «Было бы интересно посмотреть на Соболева в сборной России»

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов хотел бы увидеть форварда сборной России Александра Сололева в матче против команды Шотландии.
Соболев очень хорошо себя проявляет в этом сезоне: поймал кураж, забивает. Было бы интересно посмотреть его в составе сборной, но решать это только главному тренеру.
А ещё понравился источник-bookmaker-ratings.com.ua...Видимо,у нас в стране Диму никто и слушать пока не хочет.
А ещё понравился источник-bookmaker-ratings.com.ua...Видимо,у нас в стране Диму никто и слушать пока не хочет.
И гол забъет возможно ...
А вот для Хохлова футбол закончился.
И гол забъет возможно ...
А вот для Хохлова футбол закончился.