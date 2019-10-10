Хохлов: «Было бы интересно посмотреть на Соболева в сборной России»

Бывший наставник «Динамо» хотел бы увидеть форварда сборной России в матче против команды Шотландии.

Соболев очень хорошо себя проявляет в этом сезоне: поймал кураж, забивает. Было бы интересно посмотреть его в составе сборной, но решать это только главному тренеру.