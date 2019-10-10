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Хохлов: «Было бы интересно посмотреть на Соболева в сборной России»

10 октября 2019, 00:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Бывший наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов хотел бы увидеть форварда сборной России Александра Сололева в матче против команды Шотландии.

Соболев очень хорошо себя проявляет в этом сезоне: поймал кураж, забивает. Было бы интересно посмотреть его в составе сборной, но решать это только главному тренеру.

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Все комментарии
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 10:56
Пока Соболю будут петь эти дифирамбы, он уже потухнет, не разгоревшись. Отстали бы от парня и дали ему спокойно не реализовывать свои пенальти.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:55
Сегодня спартач-усач даст такую возможность Соболеву заодно и Хохлову.
Союзник противников
Союзник противников
   75 / 797
10 октября в 10:03
Быстро тренер-неудачник перелицевался в эксперты!!! Иди к нам,мы тут каждый-светоч мысли.
А ещё понравился источник-bookmaker-ratings.com.ua...Видимо,у нас в стране Диму никто и слушать пока не хочет.
Abris
Abris
   87 / 797
10 октября в 09:49
Своих в Динамо не видел, а на Соболева посмотреть хочет.
Знатог
Знатог
   142 / 797
10 октября в 08:33
Сололева не увидит. А Соболева может быть.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   156 / 797
10 октября в 07:20
На лавке увидим, если камера рядом с ним будет. Вдруг.Что делать, у нас в сборной эпоха упёртого чабанизма)
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 07:09
Удачи сборной России.
ekliziast
ekliziast ответил nikoladolgov
   281 / 797
10 октября в 06:13
Соболев то выйдет ... И гол забъет возможно ... А вот для Хохлова футбол закончился.
Не факт , во второй лиге и в ФНЛ много команд , будет там набираться опыта.
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 05:49
Во второй игре выпустят.
azures
azures
   126 / 797
10 октября в 03:58
Хохлов теперь тоже эксперт?
nikoladolgov
nikoladolgov
   83 / 797
10 октября в 02:39
Соболев то выйдет ...
И гол забъет возможно ...
А вот для Хохлова футбол закончился.
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