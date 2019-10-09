Ефремов: «Ошибка Филимонова - это просто несчастный случай»

Известный актёр Михаил Ефремов вспомнил матч отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).
В матче с Украиной мне очень понравился Карпин, а гол в наши ворота — это просто несчастный случай. Смотрел я матч где-то по телевизору, даже не помню где. После пропущенного гола были абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка.
У нас были более ужасные матчи в истории. Например, когда Георгий Александрович Ярцев ушёл с тренерской скамейки после поражения от Португалии. Это было куда ужаснее. Так что давайте не будем винить Сашу Филимонова.
И разве сравнится горшок УЕФА у Акинфеева (покорителя Суперкубков России, после вылетов от Авангардов) с выигранными Чемпионатом Мира, Евролигой и Межконтинентальным Кубком у Филимонова?!)))
И разве сравнится горшок УЕФА у Акинфеева (покорителя Суперкубков России, после вылетов от Авангардов) с выигранными Чемпионатом Мира, Евролигой и Межконтинентальным Кубком у Филимонова?!)))
То Филимонов, то Джанаев, то Семьлихов , то Сашка "Три дырки" косячит в квалификации с ПАОК и Брагой....
То Филимонов, то Джанаев, то Семьлихов , то Сашка "Три дырки" косячит в квалификации с ПАОК и Брагой....
Ели бы не формулировочка "абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка"
- икнул бы))
Ели бы не формулировочка "абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка"
- икнул бы))