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Ефремов: «Ошибка Филимонова - это просто несчастный случай»

09 октября 2019, 22:25

Известный актёр Михаил Ефремов вспомнил матч отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).

В матче с Украиной мне очень понравился Карпин, а гол в наши ворота — это просто несчастный случай. Смотрел я матч где-то по телевизору, даже не помню где. После пропущенного гола были абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка.

У нас были более ужасные матчи в истории. Например, когда Георгий Александрович Ярцев ушёл с тренерской скамейки после поражения от Португалии. Это было куда ужаснее. Так что давайте не будем винить Сашу Филимонова.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   12 / 797
10 октября в 16:24
Уж лучше ты посчитай, но не удивляйся!) И разве сравнится горшок УЕФА у Акинфеева (покорителя Суперкубков России, после вылетов от Авангардов) с выигранными Чемпионатом Мира, Евролигой и Межконтинентальным Кубком у Филимонова?!)))
Да, Филька даже рядом не стоял.
ziborock
ziborock ответил Leha-ha50
   32 / 797
10 октября в 11:53
А ты посчитай регалии то??? И будешь несказАнно удивлен!!!
Уж лучше ты посчитай, но не удивляйся!)
И разве сравнится горшок УЕФА у Акинфеева (покорителя Суперкубков России, после вылетов от Авангардов) с выигранными Чемпионатом Мира, Евролигой и Межконтинентальным Кубком у Филимонова?!)))
viv
viv
   55 / 797
10 октября в 11:09
У мясных что не вратарь то несчастный случай....
То Филимонов, то Джанаев, то Семьлихов , то Сашка "Три дырки" косячит в квалификации с ПАОК и Брагой....
blitz
blitz
   169 / 797
10 октября в 11:04
У Джанаева то же был несчастный случай? Когда он своим ляпом лишил спартак чемпионства.
cska1948
cska1948 ответил ziborock
   45 / 797
10 октября в 09:43
Да его только один алкаш вспомнил!) А Филя тогда был лучший (как и потом в пляжном футболе)! Ни у одного Российского вратаря нет столько регалий! Акинфеев?! О нем забудут через год после завершения карьеры как забыли и о Широкове (к примеру), который здесь, на Соккере входил в "20-ку лучших футболистов России"!!!)))
Был лучший, но через двадцать лет вспоминают не то, что он был лучший и сколько у него регалий, а то, как он накосячил.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
10 октября в 08:39
Обидно, конечно, но уж точно − не трагедия вселенского масштаба!
ДАША Д
ДАША Д
   184 / 797
10 октября в 08:03
Уже все давно забыли, чего ворошить прошлое?
mihaluch
mihaluch
   105 / 797
10 октября в 07:48
Тут один вопрос за сколько? Продажный вратарь у продажного тренера.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 октября в 07:39
"Белий, белий, савсем гарячий..." У него началась белая лихорадка.
kastites
kastites
   196 / 797
10 октября в 06:54
Известный мясной алкоголик об ошибке мясного Филимона
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
10 октября в 06:46
Сумбурный речитатив: Карпин, Ярцев, Филимонов в исполнении Ефремова....
Ели бы не формулировочка "абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка"
- икнул бы))
Lazurny
Lazurny
   89 / 797
10 октября в 05:41
Ефремов с трудом вчерашний день вспоминает, не лез бы в футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ziborock
   12 / 797
10 октября в 05:24
Да его только один алкаш вспомнил!) А Филя тогда был лучший (как и потом в пляжном футболе)! Ни у одного Российского вратаря нет столько регалий! Акинфеев?! О нем забудут через год после завершения карьеры как забыли и о Широкове (к примеру), который здесь, на Соккере входил в "20-ку лучших футболистов России"!!!)))
А ты посчитай регалии то??? И будешь несказАнно удивлен!!!
Brugzash
Brugzash
   247 / 797
10 октября в 04:16
Ефремов что-то вспомнить может?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 00:49
Ошибка Фили самое знаковое футбольное событие постсоветской эпохи - его не смогли затмить ни победы в еврокубках, ни "нога бога", ни кальян, ни Лиссабонский кошмар.
ziborock
ziborock ответил ошалевший
   32 / 797
10 октября в 00:30
чего все вдруг вспомнили филю? 20 лет типа юбилей? давайте каждое лето вспоминать рекордсмена с его корейцем.Филимонов на тот момент был сильнейшим нашим кипером,ну нигматуллин может ещё
Да его только один алкаш вспомнил!) А Филя тогда был лучший (как и потом в пляжном футболе)! Ни у одного Российского вратаря нет столько регалий! Акинфеев?! О нем забудут через год после завершения карьеры как забыли и о Широкове (к примеру), который здесь, на Соккере входил в "20-ку лучших футболистов России"!!!)))
ошалевший
ошалевший
   349 / 797
09 октября в 22:45
чего все вдруг вспомнили филю? 20 лет типа юбилей? давайте каждое лето вспоминать рекордсмена с его корейцем.Филимонов на тот момент был сильнейшим нашим кипером,ну нигматуллин может ещё
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