Ефремов: «Ошибка Филимонова - это просто несчастный случай»

Известный актёр Михаил Ефремов вспомнил матч отборочного этапа чемпионата Европы 2000 года между сборными России и Украины (1:1).

В матче с Украиной мне очень понравился Карпин, а гол в наши ворота — это просто несчастный случай. Смотрел я матч где-то по телевизору, даже не помню где. После пропущенного гола были абсолютно непечатные мысли, историческая ошибка.

У нас были более ужасные матчи в истории. Например, когда Георгий Александрович Ярцев ушёл с тренерской скамейки после поражения от Португалии. Это было куда ужаснее. Так что давайте не будем винить Сашу Филимонова.