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Силкин: «Отставка Хохлова - нормальное явление»

09 октября 2019, 21:24

Бывший рулевой «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал увольнение Дмитрия Хохлова с поста наставника московского клуба.

Когда команда завалилась на дно, отставка - нормальное явление, обычный процесс. Что тут делать? Что-то не получилось. Для чего делается замена? Чтобы встряхнуть команду. А то, что назначили Кирилла, то он работал в молодежной команде, он в курсе всех процессов, которые происходят в основной. Он делегирует в основной состав своих игроков. Он и на тренировках основного состава присутствовал, знаком с его игроками. Уверен, что он в курсе всего того, что происходит. Решение, учитывая, что нет кандидатуры, логичное. Эта практика известная.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 11:35
В Динамо уже полвека сплошные "нормальные явления". Что-то вроде проклятия Белы Гутмана в Бенфике.
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 10:47
Да, только слишком затянутая. Откровенно нулевой коач!
Eddja
Eddja
   53 / 797
10 октября в 07:59
Не получилось.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 07:48
Новый тренер всегда встряхивает команду поглядим, что здесь получится.
Зейский
Зейский
   243 / 797
10 октября в 04:23
Силкин знает, сам был таким.
Т34
Т34
   20 / 797
09 октября в 22:22
Отставка ненормальной была одна - отставка Массимо Карреры.
Аксинья
Аксинья
   149 / 797
09 октября в 22:07
Отставку надо было делать когда команда пошла ко дну, а не когда уже завалилась на дно...
beefs
beefs
   225 / 797
09 октября в 22:01
Нормальный ход...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   187 / 797
09 октября в 21:53
Чувствую Хохлов в Спартак, Кононов в Динамо.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Так Себе Аналитик
   74 / 797
09 октября в 21:39
Силкин как возбудился-то в последнее время, чувствует, что может в упряжку вскочить, что ли?) Да поздно, после предыдущего опыта его никакая команда не возьмет))
да ладно. Аленичева, вон. берут и берут)) Сколько команд уже сплавил ))))
drug01
drug01
   47 / 797
09 октября в 21:37
Теперь ждём результат!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
09 октября в 21:27
Силкин как возбудился-то в последнее время, чувствует, что может в упряжку вскочить, что ли?) Да поздно, после предыдущего опыта его никакая команда не возьмет))
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