Силкин: «Отставка Хохлова - нормальное явление»

Бывший рулевой «Динамо» прокомментировал увольнение с поста наставника московского клуба.

Когда команда завалилась на дно, отставка - нормальное явление, обычный процесс. Что тут делать? Что-то не получилось. Для чего делается замена? Чтобы встряхнуть команду. А то, что назначили Кирилла, то он работал в молодежной команде, он в курсе всех процессов, которые происходят в основной. Он делегирует в основной состав своих игроков. Он и на тренировках основного состава присутствовал, знаком с его игроками. Уверен, что он в курсе всего того, что происходит. Решение, учитывая, что нет кандидатуры, логичное. Эта практика известная.