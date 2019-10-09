ГлавнаяНовости

В. Баринов: «Ошибка Филимонова - общая трагедия»

09 октября 2019, 19:32

Известный актёр Валерий Баринов вспомнил матч отборочного этапа Евро-2000 между сборными России и Украины (1:1).

Смотрел матч Россия – Украина на стадионе. Это было убийство. Даже не знаю, кого винить. У Шевченко удар был наработанным, это надо было знать. Какие тут могут быть воспоминания? Это воспоминания, которые хочется забыть. Но у спорта есть такое свойство, что ты ничего не забываешь. А этот матч оставил царапины на сердце.

Конечно, я злился на Филимонова. Но этот гол в 95% не должен был залетать. Я был на стадионе в окружении огромного количества людей. Это было общей трагедией, хотелось поскорее покинуть стадион. Будто всё выключилось в тот момент. После матча приходилось, как говорится, возвращать себя к жизни.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии18
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии7
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии5
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии2
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
blitz
blitz
   169 / 797
10 октября в 00:05
И на старуху бывает проруха.
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
09 октября в 21:51
Трагедия − это уж слишком! Как будто сб. России всерьёз надеялась выиграть Кубок мира 😄
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил cska plus
   74 / 797
09 октября в 21:42
А чё это сегодня у всех воспоминания этого матча?
ну, может быть, потому что годовщина?
kella
kella
   513 / 797
09 октября в 20:31
Какая 3 трагедия? Футбол - это игра построенная на ошибках. Не было бы ошибок - все игры заканчивались бы нулевыми ничьими!
alex074
alex074
   323 / 797
09 октября в 20:27
Филе тот гол ещё как аукнулся...он сам себе загубил карьеру
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   156 / 797
09 октября в 19:57
Беду что ли кличут, вспоминая тот филимоновский косяк?
Eddja
Eddja
   53 / 797
09 октября в 19:55
Нашли что вспоминать.
Сп62
Сп62
   59 / 797
09 октября в 19:55
Как бы не накаркали.
EAGinLE
EAGinLE ответил cska plus
   25 / 797
09 октября в 19:53
Просто юбилей . 20 лет прошло .
cska1948
cska1948 ответил cska plus
   45 / 797
09 октября в 19:50
А чё это сегодня у всех воспоминания этого матча?
Похоже на чей-то заказ перед завтрашней игрой. Ведь не сами по себе люди вспоминают. Их ведь кто-то целенаправленно спрашивает.
Дед Мазая
Дед Мазая
   613 / 797
09 октября в 19:48
Это была кара свыше за то, что Романцев подсидел Бышовца. И Спартак никак не избавится от этой кармы Романцева...(
cska plus
cska plus
   2 / 797
09 октября в 19:45
А чё это сегодня у всех воспоминания этого матча?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100