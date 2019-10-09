В. Баринов: «Ошибка Филимонова - общая трагедия»

Известный актёр Валерий Баринов вспомнил матч отборочного этапа Евро-2000 между сборными России и Украины (1:1).

Смотрел матч Россия – Украина на стадионе. Это было убийство. Даже не знаю, кого винить. У Шевченко удар был наработанным, это надо было знать. Какие тут могут быть воспоминания? Это воспоминания, которые хочется забыть. Но у спорта есть такое свойство, что ты ничего не забываешь. А этот матч оставил царапины на сердце.

Конечно, я злился на Филимонова. Но этот гол в 95% не должен был залетать. Я был на стадионе в окружении огромного количества людей. Это было общей трагедией, хотелось поскорее покинуть стадион. Будто всё выключилось в тот момент. После матча приходилось, как говорится, возвращать себя к жизни.