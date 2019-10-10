Колобков: «В последнее время в нашем футболе был большой прогресс»

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о подписании четырехстороннего договора между РФС , Региональной федерацией футбола Нижнего Новгорода, губернатором Нижегородской области и Министерством спорта.

Мы вместе с федерацией разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола. Сейчас у нас федерация обеспечивает отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс, как на массовом уровне, так и на профессиональном.