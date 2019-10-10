Колобков: «В последнее время в нашем футболе был большой прогресс»

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о подписании четырехстороннего договора между РФС, Региональной федерацией футбола Нижнего Новгорода, губернатором Нижегородской области и Министерством спорта.
Мы вместе с федерацией разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола. Сейчас у нас федерация обеспечивает отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс, как на массовом уровне, так и на профессиональном.
Также ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что был бы рад видеть клуб «Нижний Новгород» в Премьер-Лиге.
О каком прогрессе российского футбола тут лепечет колобок? Ох и любят представители плешивого путинизма заливать в уши обывателю картинку "всехорошести". Нужно было напомнить народу ещё про западное "загнивание" и наш бурный "рывок" по всем фронтам. ))
О каком прогрессе российского футбола тут лепечет колобок? Ох и любят представители плешивого путинизма заливать в уши обывателю картинку "всехорошести". Нужно было напомнить народу ещё про западное "загнивание" и наш бурный "рывок" по всем фронтам. ))