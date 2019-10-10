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Колобков: «В последнее время в нашем футболе был большой прогресс»

10 октября 2019, 11:51

Министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о подписании четырехстороннего договора между РФС, Региональной федерацией футбола Нижнего Новгорода, губернатором Нижегородской области и Министерством спорта. 

Мы вместе с федерацией разработали стратегию, которая предусматривает создание совета, а также подписание соглашений по развитию футбола. Сейчас у нас федерация обеспечивает отдельные виды спорта совместно с региональными структурами: инфраструктуру, оборудование, подготовку сборных команд и так далее. Надеемся, что благодаря совместному соглашению, футбол будет развиваться на совершенно другом уровне. В последнее время в нашем футболе был большой прогресс, как на массовом уровне, так и на профессиональном.

Также ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что был бы рад видеть клуб «Нижний Новгород» в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 797
10 октября в 13:41
Как-то корявенько господин министр врёт, ну совсем не старается.
galem72
galem72 ответил Romkurch
   66 / 797
10 октября в 13:06
Товарисч не бредит?
Это ещё что! Тут на высшем слёте врачей минздравный скворец ляпнула, что средний возраст в РФ 82 года. А через некоторое время поправилась, типа 78 лет. Видимо, латинская "мука" всё же попала до места назначения после её задержания. ))
galem72
galem72
   66 / 797
10 октября в 13:00
"...в последнее время в нашем футболе был большой прогресс..."

О каком прогрессе российского футбола тут лепечет колобок? Ох и любят представители плешивого путинизма заливать в уши обывателю картинку "всехорошести". Нужно было напомнить народу ещё про западное "загнивание" и наш бурный "рывок" по всем фронтам. ))
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 797
10 октября в 12:36
Посмотрим что получится .
Чингачгук
Чингачгук
   131 / 797
10 октября в 12:35
РФС пора расформировывать и гнать оттуда всех, кто там работает навсегда.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 12:10
Товарисч не бредит?
Князь опять вернулся
Князь опять вернулся
   79 / 797
10 октября в 11:57
7:0 и 5:1 тому подтверждение, ахаха)
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