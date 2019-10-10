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Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины»

10 октября 2019, 11:44

Футбольный эксперт Василий Уткин признался, что хотел бы увидеть матч сборных России и Украины на Евро-2020.

Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещё. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.

Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится. И тогда к этому все отнесутся страшно серьёзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдёт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всё испортить.

Ранее Уткин рассказал об отношении Евгения Гинера к ЦСКА.

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Олег Борткевич
Олег Борткевич
   277 / 797
сегодня в 01:34
Сколько политологов, жаль, что почти все уровня Уткина.
cska1948
cska1948 ответил galem72
   45 / 797
вчера в 11:32
"...если вы конечно россиянин..." Россиянин, причём с самого рождения, а не как лошадиный фернандес. "...Россия испокон веков под этими санкциями..." Те санкции, о которых вы пишите — бремя советов, в которых хоть что-то производилось, примитивное, но всё же своё. Теперь, когда всё полностью зависит от сырья, доллара и импорта, в сотни раз проще, легче и быстрее всё государство уронить на лопатки. И Россия у нас одна: с рецессией, стагнацией, нищетой, маленькими зар'платами, убогой медициной, заброшенным образованием, регрессивной наукой, отсутствием социальных гарантий, кучей пропаганды, ворохом картинок "всехорошести" и, конечно же, обилием кремлёвских миллиардеров. Всё как и в других авторитарных, прошловековых милитаристских отсталых режимах...
Уж лучше жить под экономическими санкциями, чем под прицелом американских ракет, расположенных на Украине, да и в Севастополе лучше иметь СВОЮ военно- морскую базу, чем американскую.
"а не как лошадиный фернандес" - то, что таких "фернандесов" полно в сборных Англии, Франции и прочих европах, не говоря уже про США, для вас в порядке вещей, а вот в России это грех. Только не надо говорить, что для этих загорелых парней Европа дом родной. Их родной дом Африка и мы с вами это хорошо понимаем, как и причину появления африканцев на европейском и американском континентах.
galem72
galem72 ответил cska1948
   66 / 797
12 октября в 13:22
Нам с вами никогда не понять друг друга, т.к. у нас с вами разные России. Если вы конечно россиянин. А что касается санкций, так Россия испокон веков под этими санкциями. Тоже мне, напугали.
"...если вы конечно россиянин..."

Россиянин, причём с самого рождения, а не как лошадиный фернандес.

"...Россия испокон веков под этими санкциями..."

Те санкции, о которых вы пишите — бремя советов, в которых хоть что-то производилось, примитивное, но всё же своё. Теперь, когда всё полностью зависит от сырья, доллара и импорта, в сотни раз проще, легче и быстрее всё государство уронить на лопатки. И Россия у нас одна: с рецессией, стагнацией, нищетой, маленькими зар'платами, убогой медициной, заброшенным образованием, регрессивной наукой, отсутствием социальных гарантий, кучей пропаганды, ворохом картинок "всехорошести" и, конечно же, обилием кремлёвских миллиардеров. Всё как и в других авторитарных, прошловековых милитаристских отсталых режимах...
cska1948
cska1948 ответил galem72
   45 / 797
11 октября в 19:31
Да какая ядерная война?! Что за советская поросль? Хватит жить прошлым! На дворе 21 век и никто больше не будет мериться взрывами в Антарктиде и Хиросиме. России достаточно будет объявить экономическую войну, эмбарго и санкции. И наше развитие остановится на уровне кндр'ии. И потом плешивому со всей его кремлёвской коммуналкой придётся облизывать свои петарды на красной площади. А всех этих курдов, сирийцев и прочих арабских компашек вам лучше яростно обсудить с багдасаровым, михеевым и кедми на вечернем помёте у соловья. Там вы найдёте себе единодумцев, а я как-нибудь обойдусь переживаниями за свою Россию. "...та же участь ждёт и Украину..." Да, блин, уже 5 (ПЯТЬ) лет кладёте Украину, закапываете её, а она всё стоит, и главное, выбирает себе президента, а не как по-соседству идёт тупая пролонгация, пока население, находясь в нищете и регрессе, зомбированно уповает на стабильность, синее небо, гундяева и "спасителя" всея РФ.
Нам с вами никогда не понять друг друга, т.к. у нас с вами разные России. Если вы конечно россиянин. А что касается санкций, так Россия испокон веков под этими санкциями. Тоже мне, напугали.
galem72
galem72 ответил cska1948
   66 / 797
11 октября в 12:58
Трамп уже прямо сказал Зеленскому, чтобы свои проблемы решал с Путиным. Что вы запоёте, когда США поступит с Украиной как поступили с курдами? Вам бы самому включить мозги и задуматься, а будут ли Штаты развязывать ядерную войну из-за Украины? А ещё, пошире раскрыть глаза и увидеть, что Украина для США не причина наезда на Россию, а повод, что США расценивают Украину не как субъект, а как средство в противостоянии с Россией. Вон, с курдами поиграли, пока курды были им нужны и КИНУЛИ! Та же участь ждёт и Украину. Штаты ни когда не действуют в чьих-то интересах. США действуют ТОЛЬКО в интересах США!
Да какая ядерная война?! Что за советская поросль? Хватит жить прошлым! На дворе 21 век и никто больше не будет мериться взрывами в Антарктиде и Хиросиме. России достаточно будет объявить экономическую войну, эмбарго и санкции. И наше развитие остановится на уровне кндр'ии. И потом плешивому со всей его кремлёвской коммуналкой придётся облизывать свои петарды на красной площади.

А всех этих курдов, сирийцев и прочих арабских компашек вам лучше яростно обсудить с багдасаровым, михеевым и кедми на вечернем помёте у соловья. Там вы найдёте себе единодумцев, а я как-нибудь обойдусь переживаниями за свою Россию.

"...та же участь ждёт и Украину..."

Да, блин, уже 5 (ПЯТЬ) лет кладёте Украину, закапываете её, а она всё стоит, и главное, выбирает себе президента, а не как по-соседству идёт тупая пролонгация, пока население, находясь в нищете и регрессе, зомбированно уповает на стабильность, синее небо, гундяева и "спасителя" всея РФ.
cska1948
cska1948 ответил galem72
   45 / 797
11 октября в 11:55
"...за ПЯТЬ лет, если бы Россия действительно воевала с Украиной, от Украины камня на камне не осталось..." Заявление на уровне пропагандистского телеканала "звезда"! "Да мы, да у нас, а потом ухнем, ахнем и бахнем!" — не более, чем бравада постсоветов. На все подобные выпады плешивого в сторону Украины, его режим получил бы по шапке от объединённых сил НАТО, против которого у ботоксного кишка тонка тягаться. Ах да, я и забыл, у него ведь мультиков про петарды полно. Закидает, так сказать, картинками. )) А если включить мозги и раскрыть пошире глазки, то Штаты за такие попытки кремлёвского самодура наехать на соседа щелчком пальцев обрушили нашу полностью сырьевую экономику. А теперь представьте, что будет после второго щелчка? Так что оставьте, пожалуйста, свои имперские замашки далеко сзади.
Трамп уже прямо сказал Зеленскому, чтобы свои проблемы решал с Путиным. Что вы запоёте, когда США поступит с Украиной как поступили с курдами? Вам бы самому включить мозги и задуматься, а будут ли Штаты развязывать ядерную войну из-за Украины? А ещё, пошире раскрыть глаза и увидеть, что Украина для США не причина наезда на Россию, а повод, что США расценивают Украину не как субъект, а как средство в противостоянии с Россией. Вон, с курдами поиграли, пока курды были им нужны и КИНУЛИ! Та же участь ждёт и Украину. Штаты ни когда не действуют в чьих-то интересах. США действуют ТОЛЬКО в интересах США!
galem72
galem72 ответил cska1948
   66 / 797
11 октября в 11:31
Уж если Красная армия за четыре года с фашисткой Германией разделалась, то за ПЯТЬ лет, если бы Россия действительно воевала с Украиной, от Украины камня на камне не осталось! У Украины действительно была возможность, повоевать с Россией в Крыму, но Украина сочла за благо убраться из Крыма без единого выстрела, бросив там свою военную технику и флот.
"...за ПЯТЬ лет, если бы Россия действительно воевала с Украиной, от Украины камня на камне не осталось..."

Заявление на уровне пропагандистского телеканала "звезда"!

"Да мы, да у нас, а потом ухнем, ахнем и бахнем!" — не более, чем бравада постсоветов. На все подобные выпады плешивого в сторону Украины, его режим получил бы по шапке от объединённых сил НАТО, против которого у ботоксного кишка тонка тягаться. Ах да, я и забыл, у него ведь мультиков про петарды полно. Закидает, так сказать, картинками. ))

А если включить мозги и раскрыть пошире глазки, то Штаты за такие попытки кремлёвского самодура наехать на соседа щелчком пальцев обрушили нашу полностью сырьевую экономику. А теперь представьте, что будет после второго щелчка?
Так что оставьте, пожалуйста, свои имперские замашки далеко сзади.
cska1948
cska1948 ответил bublikyo
   45 / 797
10 октября в 21:00
Во первых Красная Армия это не Россия а Советский союз и объединенная армия союзных республик. Во вторых победили Германию не только СССР но и Британия и США, почитайте про поставки провизии и обмундирования союзниками в СССР во время войны, не говоря уж про второй фронт. В третьих и так очевидно, что Украина бы проиграла войну России, она имеет территорию в десятки раз меньше по размеру и по населению. Но это не отменяет того факта, что россияне нагло используют сепаратистские настроения в восточной части другой страны для своих политических целей, пропаганду, людские ресурсы и тд для поддержания конфликта в Украине. Поэтому прошли годы, а теперь вы выступаете в роли плохого парня, хотя и СССР был далеко не цветочком
Я родился вскоре после войны и мои детство и юность прошли среди людей воевавших в ВОВ. Так вот, среди фронтовиков ходила такая присказка. Какой вклад в ВОВ был сделан народами СССР: русские, узбеки, грузины, татары, это пушечное мясо. Евреи - мозговой центр. Белорусы - партизаны. Хохлы - предатели. И сейчас они ведут себя как предатели. Что такого мы им сделали, что задолго до Майдана 2014 года они по всей Украине скакали и приговаривали:"Москаляку на гиляку". Вот и получили в ответ на свои кричалки Крым и Донбасс. А как получили, так и скакать сразу перестали, боясь, что если будут скакать дальше, то потеряют ещё больше. И последнее. Чтобы вы не говорили про помощь американцев и про второй фронт, но хребет фашистам сломала Советская армия, решающею роль в которой играл российский солдат.
bublikyo
bublikyo ответил cska1948
   421 / 797
10 октября в 20:20
Во первых Красная Армия это не Россия а Советский союз и объединенная армия союзных республик. Во вторых победили Германию не только СССР но и Британия и США, почитайте про поставки провизии и обмундирования союзниками в СССР во время войны, не говоря уж про второй фронт. В третьих и так очевидно, что Украина бы проиграла войну России, она имеет территорию в десятки раз меньше по размеру и по населению. Но это не отменяет того факта, что россияне нагло используют сепаратистские настроения в восточной части другой страны для своих политических целей, пропаганду, людские ресурсы и тд для поддержания конфликта в Украине. Поэтому прошли годы, а теперь вы выступаете в роли плохого парня, хотя и СССР был далеко не цветочком
cska1948
cska1948 ответил galem72
   45 / 797
10 октября в 19:03
Действительно! Это зелёные человечки-"отпускники" "гум.помощь" везут на донбас, в котором, конечно же, "их там нет". Побольше киселя, скабеиху и соловьиный помёт смотри на голубом экране.
Уж если Красная армия за четыре года с фашисткой Германией разделалась, то за ПЯТЬ лет, если бы Россия действительно воевала с Украиной, от Украины камня на камне не осталось! У Украины действительно была возможность, повоевать с Россией в Крыму, но Украина сочла за благо убраться из Крыма без единого выстрела, бросив там свою военную технику и флот.
Project Pandora
Project Pandora ответил cska1948
   253 / 797
10 октября в 14:40
Да? Видимо сотни привезенных и втихаря похороненных "грузов", это несчастные случай в частях.
Project Pandora
Project Pandora ответил Narkotin
   253 / 797
10 октября в 14:38
Сдается мне, что в других украинских городах полно русских, которых никто не убил и даже не выгнал. Эта мысль намекает мне на то, что вы возможно себя плохо чувствуете.
Брулин
Брулин
   62 / 797
10 октября в 14:27
Хорошо хоть Вася это внутренним конфликтом не назыаает.. а так никакого применения не будет,наоборот отношения только ухудшаться, ведь наши будут заряжать про москалей, а у них от этого бомбанет
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил galem72
   44 / 797
10 октября в 14:07
"...вот если бы в 14 году он приказал вас под..." Кого вас? Я к украинцам не отношусь: ни этнически, ни духовно. Или ты Тюмень в Украине узрел? А закатать плешивый может только свою губу и на камазе не пристёгнутым рулить. А ты верь в его "мощь", обещания и петарды. Как раз тут недавно в Северодвинске одна показала, как она может бабахать. Про "малоросов" можешь скабеихе лить, а также про всякие там "исторические справедливости". Мне на это всё равно...
    galem72
    galem72 ответил Narkotin
       66 / 797
    10 октября в 13:38
    Русские пришли на помощь русским, потому что их бы убили украинцы. Я так это вижу. Можно нарисовать границу на карте, но в умах и сердцах русских (не путать с россиянами) нас не разлучить! Мы русские из РФ, будем горой за русских с Донбасса!!!
    Прежде всего вооружённые наёмники плешивого вторглись на чужую для них территорию соседней страны. Все дальнейшие убийства — следствие хорошо спланированного саботажа под названием "народный референдум".
    Если бы, к примеру, Сахалин с Курилами вдруг волеизъявились к Японии и там появились вооружённые люди с соседней страны, то ты тут бы так сладко не заливал про русские ум и сердце.
    iri13
    iri13
       56 / 797
    10 октября в 13:33
    Блажен ..кто верует..
    Palex
    Palex ответил cska1948
       484 / 797
    10 октября в 13:25
    Да?
    Palex
    Palex ответил Narkotin
       484 / 797
    10 октября в 13:25
    Ты сам то веришь в это?
    galem72
    galem72 ответил сулейман шлагбаум 1
       66 / 797
    10 октября в 13:22
    Да какой-же это произвол ?! Вот если бы в 14 году он приказал вас под " ковер" закатать, вот это был бы произвол, а так ... Детские шалости. И нет такого понятия - " украинец", есть " малороссы" и " хохлы". " Шумеры" и " скакуасы" - это шутливые прозвища.
    "...вот если бы в 14 году он приказал вас под..."

    Кого вас? Я к украинцам не отношусь: ни этнически, ни духовно. Или ты Тюмень в Украине узрел? А закатать плешивый может только свою губу и на камазе не пристёгнутым рулить. А ты верь в его "мощь", обещания и петарды. Как раз тут недавно в Северодвинске одна показала, как она может бабахать.
    Про "малоросов" можешь скабеихе лить, а также про всякие там "исторические справедливости". Мне на это всё равно...
    Narkotin
    Narkotin ответил galem72
       688 / 797
    10 октября в 13:04
    Действительно! Это зелёные человечки-"отпускники" "гум.помощь" везут на донбас, в котором, конечно же, "их там нет". Побольше киселя, скабеиху и соловьиный помёт смотри на голубом экране.
    Русские пришли на помощь русским, потому что их бы убили украинцы. Я так это вижу.
    Можно нарисовать границу на карте, но в умах и сердцах русских (не путать с россиянами) нас не разлучить! Мы русские из РФ, будем горой за русских с Донбасса!!!
    311
    311
       85 / 797
    10 октября в 13:00
    Комментаторами будут Киселев и Соловьев!)
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1 ответил galem72
       44 / 797
    10 октября в 12:54
    А с чего вдруг украинцам мириться с кгб'шными замашками и произволом плешивого?
    Да какой-же это произвол ?! Вот если бы в 14 году он приказал вас под " ковер" закатать, вот это был бы произвол, а так ... Детские шалости. И нет такого понятия - " украинец", есть " малороссы" и " хохлы". " Шумеры" и " скакуасы" - это шутливые прозвища.
    galem72
    galem72 ответил cska1948
       66 / 797
    10 октября в 12:54
    "...Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война..." ---------------------------------- Кто-нибудь, объясните Уткину, что Россия НЕ воюет с Украиной!
    Действительно!
    Это зелёные человечки-"отпускники" "гум.помощь" везут на донбас, в котором, конечно же, "их там нет". Побольше киселя, скабеиху и соловьиный помёт смотри на голубом экране.
    galem72
    galem72
       66 / 797
    10 октября в 12:50
    А с чего вдруг украинцам мириться с кгб'шными замашками и произволом плешивого?
    Брулин
    Брулин
       62 / 797
    10 октября в 12:39
    Мирить должны возвратом территорий, репарациями и публичными извинениями, но никак не футболом.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       198 / 797
    10 октября в 12:02
    Слишком много Уткина стало, больше эксперДов нету? Где великий Александр Викторович? Что с Бубновым?
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       145 / 797
    10 октября в 11:58
    Согласен с экспортом Уткиным
    cska1948
    cska1948
       45 / 797
    10 октября в 11:58
    "...Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война..."
    ----------------------------------
    Кто-нибудь, объясните Уткину, что Россия НЕ воюет с Украиной!
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    10 октября в 11:46
    Интересно знать, зачем соккер печатает уткина.
    Bikzon
    Bikzon
       252 / 797
    10 октября в 11:45
    Упаси Боже!
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