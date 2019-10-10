Уткин: «Надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины»

Футбольный эксперт Василий Уткин признался, что хотел бы увидеть матч сборных России и Украины на Евро-2020.
Я очень надеюсь, что на Евро встретятся сборные России и Украины. Только вы запомните, что это я сейчас говорю. Вот именно сейчас, в октябре, а не когда-нибудь потом ещё. Потому что, по-моему, сейчас как никогда очень близко к тому, чтобы наши народы наконец помирились и закончилась эта братоубийственная, скверная, чудовищная война.
Я почему-то верю в то, что футбол способен эту ситуацию разрулить и окончательно примирить. Потому что, конечно, на Евро никто не будет разводить страны в разные стороны – уж если встретятся в плей-офф, тогда уж точно эта встреча случится. И тогда к этому все отнесутся страшно серьёзно, и, разумеется, ничего в этом случае не произойдёт и все поймут, что даже в этой ситуации большого эмоционального накала вполне можно играть в футбол и находить общий язык. Тем более в других видах спорта наши сборные постоянно соперничают. Хотя политики могут, как всегда, всё испортить.
Ранее Уткин рассказал об отношении Евгения Гинера к ЦСКА.
"а не как лошадиный фернандес" - то, что таких "фернандесов" полно в сборных Англии, Франции и прочих европах, не говоря уже про США, для вас в порядке вещей, а вот в России это грех. Только не надо говорить, что для этих загорелых парней Европа дом родной. Их родной дом Африка и мы с вами это хорошо понимаем, как и причину появления африканцев на европейском и американском континентах.
"а не как лошадиный фернандес" - то, что таких "фернандесов" полно в сборных Англии, Франции и прочих европах, не говоря уже про США, для вас в порядке вещей, а вот в России это грех. Только не надо говорить, что для этих загорелых парней Европа дом родной. Их родной дом Африка и мы с вами это хорошо понимаем, как и причину появления африканцев на европейском и американском континентах.
Россиянин, причём с самого рождения, а не как лошадиный фернандес.
"...Россия испокон веков под этими санкциями..."
Те санкции, о которых вы пишите — бремя советов, в которых хоть что-то производилось, примитивное, но всё же своё. Теперь, когда всё полностью зависит от сырья, доллара и импорта, в сотни раз проще, легче и быстрее всё государство уронить на лопатки. И Россия у нас одна: с рецессией, стагнацией, нищетой, маленькими зар'платами, убогой медициной, заброшенным образованием, регрессивной наукой, отсутствием социальных гарантий, кучей пропаганды, ворохом картинок "всехорошести" и, конечно же, обилием кремлёвских миллиардеров. Всё как и в других авторитарных, прошловековых милитаристских отсталых режимах...
Россиянин, причём с самого рождения, а не как лошадиный фернандес.
"...Россия испокон веков под этими санкциями..."
Те санкции, о которых вы пишите — бремя советов, в которых хоть что-то производилось, примитивное, но всё же своё. Теперь, когда всё полностью зависит от сырья, доллара и импорта, в сотни раз проще, легче и быстрее всё государство уронить на лопатки. И Россия у нас одна: с рецессией, стагнацией, нищетой, маленькими зар'платами, убогой медициной, заброшенным образованием, регрессивной наукой, отсутствием социальных гарантий, кучей пропаганды, ворохом картинок "всехорошести" и, конечно же, обилием кремлёвских миллиардеров. Всё как и в других авторитарных, прошловековых милитаристских отсталых режимах...
А всех этих курдов, сирийцев и прочих арабских компашек вам лучше яростно обсудить с багдасаровым, михеевым и кедми на вечернем помёте у соловья. Там вы найдёте себе единодумцев, а я как-нибудь обойдусь переживаниями за свою Россию.
"...та же участь ждёт и Украину..."
Да, блин, уже 5 (ПЯТЬ) лет кладёте Украину, закапываете её, а она всё стоит, и главное, выбирает себе президента, а не как по-соседству идёт тупая пролонгация, пока население, находясь в нищете и регрессе, зомбированно уповает на стабильность, синее небо, гундяева и "спасителя" всея РФ.
А всех этих курдов, сирийцев и прочих арабских компашек вам лучше яростно обсудить с багдасаровым, михеевым и кедми на вечернем помёте у соловья. Там вы найдёте себе единодумцев, а я как-нибудь обойдусь переживаниями за свою Россию.
"...та же участь ждёт и Украину..."
Да, блин, уже 5 (ПЯТЬ) лет кладёте Украину, закапываете её, а она всё стоит, и главное, выбирает себе президента, а не как по-соседству идёт тупая пролонгация, пока население, находясь в нищете и регрессе, зомбированно уповает на стабильность, синее небо, гундяева и "спасителя" всея РФ.
Заявление на уровне пропагандистского телеканала "звезда"!
"Да мы, да у нас, а потом ухнем, ахнем и бахнем!" — не более, чем бравада постсоветов. На все подобные выпады плешивого в сторону Украины, его режим получил бы по шапке от объединённых сил НАТО, против которого у ботоксного кишка тонка тягаться. Ах да, я и забыл, у него ведь мультиков про петарды полно. Закидает, так сказать, картинками. ))
А если включить мозги и раскрыть пошире глазки, то Штаты за такие попытки кремлёвского самодура наехать на соседа щелчком пальцев обрушили нашу полностью сырьевую экономику. А теперь представьте, что будет после второго щелчка?
Так что оставьте, пожалуйста, свои имперские замашки далеко сзади.
Заявление на уровне пропагандистского телеканала "звезда"!
"Да мы, да у нас, а потом ухнем, ахнем и бахнем!" — не более, чем бравада постсоветов. На все подобные выпады плешивого в сторону Украины, его режим получил бы по шапке от объединённых сил НАТО, против которого у ботоксного кишка тонка тягаться. Ах да, я и забыл, у него ведь мультиков про петарды полно. Закидает, так сказать, картинками. ))
А если включить мозги и раскрыть пошире глазки, то Штаты за такие попытки кремлёвского самодура наехать на соседа щелчком пальцев обрушили нашу полностью сырьевую экономику. А теперь представьте, что будет после второго щелчка?
Так что оставьте, пожалуйста, свои имперские замашки далеко сзади.
Если бы, к примеру, Сахалин с Курилами вдруг волеизъявились к Японии и там появились вооружённые люди с соседней страны, то ты тут бы так сладко не заливал про русские ум и сердце.
Если бы, к примеру, Сахалин с Курилами вдруг волеизъявились к Японии и там появились вооружённые люди с соседней страны, то ты тут бы так сладко не заливал про русские ум и сердце.
Кого вас? Я к украинцам не отношусь: ни этнически, ни духовно. Или ты Тюмень в Украине узрел? А закатать плешивый может только свою губу и на камазе не пристёгнутым рулить. А ты верь в его "мощь", обещания и петарды. Как раз тут недавно в Северодвинске одна показала, как она может бабахать.
Про "малоросов" можешь скабеихе лить, а также про всякие там "исторические справедливости". Мне на это всё равно...
Кого вас? Я к украинцам не отношусь: ни этнически, ни духовно. Или ты Тюмень в Украине узрел? А закатать плешивый может только свою губу и на камазе не пристёгнутым рулить. А ты верь в его "мощь", обещания и петарды. Как раз тут недавно в Северодвинске одна показала, как она может бабахать.
Про "малоросов" можешь скабеихе лить, а также про всякие там "исторические справедливости". Мне на это всё равно...
Можно нарисовать границу на карте, но в умах и сердцах русских (не путать с россиянами) нас не разлучить! Мы русские из РФ, будем горой за русских с Донбасса!!!
Можно нарисовать границу на карте, но в умах и сердцах русских (не путать с россиянами) нас не разлучить! Мы русские из РФ, будем горой за русских с Донбасса!!!
Это зелёные человечки-"отпускники" "гум.помощь" везут на донбас, в котором, конечно же, "их там нет". Побольше киселя, скабеиху и соловьиный помёт смотри на голубом экране.
Это зелёные человечки-"отпускники" "гум.помощь" везут на донбас, в котором, конечно же, "их там нет". Побольше киселя, скабеиху и соловьиный помёт смотри на голубом экране.
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Кто-нибудь, объясните Уткину, что Россия НЕ воюет с Украиной!
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Кто-нибудь, объясните Уткину, что Россия НЕ воюет с Украиной!