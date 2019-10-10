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Кечинов: «„Спартаку“ нужен Соболев»

10 октября 2019, 11:38

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белым стоит приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Я надеюсь, что Александр Соболев не потеряет концентрацию после зимнего перерыва и продолжит забивать. Надеюсь, что в нашем чемпионате появится бомбардир, который забивает. Саша — хорошая перспектива для сборной.

Многие сравнивают Соболева с Дзюбой, но я считаю, что Артём сейчас лучший нападающий в нашей стране, а Саше ещё расти и расти до его уровня. Что касается его появления на поле в матче с шотландцами, то в такой игре он вряд ли выйдет, будут играть опытные футболисты.

Переезд Соболева в Англию? Я думаю, что это слухи. Ему пока рано ехать за границу, а уж тем более в Англию. Для начала Саше нужно стать лучшим бомбардиром в нашем чемпионате, а уже потом думать о переезде. Что касается перехода в «Спартак», то красно-белым нужен Соболев. Всё-таки в «Спартаке» более квалифицированные игроки, которые помогут Александру раскрыться ещё больше, и для москвичей это будет безусловным усилением.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   156 / 797
11 октября в 07:37
Федю у нас заберите, а Соболева вместо Смолова в Локо.)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   363 / 797
10 октября в 20:25
Спартак ждет очищение пердивом
Гавроша
Гавроша
   49 / 797
10 октября в 17:37
Свиньям нужно еще одного игрока испортить? А потом удивляются, что футбол у нас деградирует.
Питер Ман
Питер Ман
   103 / 797
10 октября в 15:05
Соболева только в Питер, он футболист, а не клоун Федуна
морозз
морозз
   43 / 797
10 октября в 13:27
Думаю что такой как Соболев Спартаку нужен, не хватает центр форварда на острие атаки, некому потолкаться у чужих ворот и сделать скидку мяча своим партнёрам!
Стрелков
Стрелков
10 октября в 13:08
Чтобы и его превратить в унылое г... ?
PS Ничего не имею против Спартака, как клуба, помню его победы 90-х, и, как болельщик Российского футбола желаю ему всего наилучшего. Но то, что происходит в клубе, не выдерживает никакой критики. Лично я устал ждать улучшений.
Соболеву не нужно переходить в Спартак.
311
311
   85 / 797
10 октября в 13:02
Соболев не дурак за нефтяные бабосы Федуна играть в пердиве следующий сезон!)
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 797
10 октября в 12:51
"Спартаку" нужен новый собственник.
Evilhuman
Evilhuman
   15 / 797
10 октября в 12:31
Какой спартак...Соболев же в своем уме, не захочет он вместе с тарасовскими следующий сезон в ФНЛ начинать
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 12:24
Соболев всем нужен !
Ладожский
Ладожский
   232 / 797
10 октября в 12:22
Спартаку скоро понадобятся игроки ПФЛ, когда эти разбегутся.
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
10 октября в 12:20
Дзюба бомбардир?)))))
А голы Соболева просты и невечны
Eddja
Eddja
   53 / 797
10 октября в 12:15
В спартак скоро будут ссылать всех плохо играющих.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил cska plus
   279 / 797
10 октября в 12:15
Что за общество в тарасне им всё надо а сделать, что-нибудь путного не могут да и воспитать своего не умеют.
про "не умеют воспитывать" ты спроси у проекта, чьи "воспитанники" в ПНЛ с треском вылетели
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   602 / 797
10 октября в 12:10
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 797
    10 октября в 12:05
    Кечинов ошибается: сегодняшний состав "Спартака" пердивный, но есть должность тренера, на которого можно всех собак повесить.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       154 / 797
    10 октября в 12:00
    Спартаку нужен ФНЛ, чтобы отрезветь.)
    mangoх12
    mangoх12
       17 / 797
    10 октября в 11:56
    не ломайте парню карьеру , зачем ему в спартак если кс будут выше по итогу
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    10 октября в 11:44
    Что за общество в тарасне им всё надо а сделать, что-нибудь путного не могут да и воспитать своего не умеют.
    Зейский
    Зейский
       243 / 797
    10 октября в 11:43
    Соболев в пердив не пойдет.
    cska plus
    cska plus
       2 / 797
    10 октября в 11:42
    Ахахах! Хотят пацану сломать карьеру, вопрос а где ташаев? Сколько возни и вони устроили хрющи с динамиками по ташаеву и где теперь он, нет уверенности и у мирзова, играл себе в Арсенале в первых ролях а теперь из спартака прямая дорога в пердивную команду и так все остальные.
    Свиносеанс
    Свиносеанс
       132 / 797
    10 октября в 11:40
    Еще одного загубить хотят, спартаку нужен Шуррле.
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