Шевченко: «Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией»

Наставник сборной Украины прокомментировал победу над Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

Моя главная задача - выйти на Евро. Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией. Мне хочется, чтобы команда хорошо сыграла. Это совершенно другого класса соперник. И будет другой настрой у ребят. Важно показать хороший футбол. Тем более, будем играть в Киеве, где уже давно не было наших матчей. Больше чем уверен - нас ждет отличная поддержка.

Я доволен игрой и особенно тем, что ребята очень профессионально подошли к ней. Я настраивал их так, чтобы они поняли: в таких матчах нельзя допускать осечек. Меня очень вдохновляет тот факт, что команда сыграла сбалансированно. Плюс в защите мы действовали почти без ошибок - единственный полумомент у литовцев был уже в конце игры.