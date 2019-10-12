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Шевченко: «Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией»

12 октября 2019, 08:15

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Литвой в рамках отбора на Евро-2020.

Моя главная задача - выйти на Евро. Теперь нас ждет принципиальный матч с Португалией. Мне хочется, чтобы команда хорошо сыграла. Это совершенно другого класса соперник. И будет другой настрой у ребят. Важно показать хороший футбол. Тем более, будем играть в Киеве, где уже давно не было наших матчей. Больше чем уверен - нас ждет отличная поддержка.

Я доволен игрой и особенно тем, что ребята очень профессионально подошли к ней. Я настраивал их так, чтобы они поняли: в таких матчах нельзя допускать осечек. Меня очень вдохновляет тот факт, что команда сыграла сбалансированно. Плюс в защите мы действовали почти без ошибок - единственный полумомент у литовцев был уже в конце игры.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
   86 / 797
12 октября в 10:52
Нагнем португелов,заодно и у мокшан бомбанет)))
Свиносеанс
Свиносеанс
   132 / 797
12 октября в 10:28
Португалии только победы!
Номер Один
Номер Один
   198 / 797
12 октября в 10:07
    Zenit_84
    Zenit_84
       124 / 797
    12 октября в 08:46
    Сложно будет выиграть.
    КЭТиК
    КЭТиК
       100 / 797
    12 октября в 08:27
    Уже можно и проиграть.
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