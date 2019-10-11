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Бензема: «Команда улучшается, и скоро мы будем играть на высоком уровне»

11 октября 2019, 20:19

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал новость, что болельщики признали его лучшим игроком клуба в сентябре:

Получать приз от болельщиков всегда приятно. Я очень рад. Мы играем для них. Чувствую себя, как и вся команда, очень хорошо.

Понемногу команда становится лучше и скоро будет играть на очень высоком уровне. Это позволит нам выигрывать каждую игру.

Мы подходим к следующим играм, зная, что впереди нет легких матчей. Октябрь - очень важный месяц для нас, потому что вернулась Лига чемпионов. «Реал» ожидают три сложные игры, но мы готовы.

Недавно французский нападающий продлил контракт со «сливочными».

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Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 797
12 октября в 15:21
сомнения пока остаются
Ruslan3132
Ruslan3132
   174 / 797
11 октября в 22:25
Бенз шикарно себя проявляет после ухода Роналду...Даже удивительно что именно он взял на себя...вот уж не думал. Красавчик!
AMaaa_777
AMaaa_777
   480 / 797
11 октября в 21:53
Когда уже наконец супер звезда заиграет..
Romkurch
Romkurch
   47 / 797
11 октября в 21:06
Уже и не верится.
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