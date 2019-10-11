Бензема: «Команда улучшается, и скоро мы будем играть на высоком уровне»

Форвард «Реала» прокомментировал новость, что болельщики признали его лучшим игроком клуба в сентябре:

Получать приз от болельщиков всегда приятно. Я очень рад. Мы играем для них. Чувствую себя, как и вся команда, очень хорошо.

Понемногу команда становится лучше и скоро будет играть на очень высоком уровне. Это позволит нам выигрывать каждую игру.

Мы подходим к следующим играм, зная, что впереди нет легких матчей. Октябрь - очень важный месяц для нас, потому что вернулась Лига чемпионов. «Реал» ожидают три сложные игры, но мы готовы.