Рой Кин прокомментировал поражение Англии от Чехии

Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами.

Англичанам не нужно паниковать, ведь у Гарета Саутгейта в целом отличные результаты со сборной в последнее время. Правда, меня беспокоит игра Харри Магуайра и Майкла Кина. Думаю, иногда они не делают выводов из своих ошибок. Выступление Роуза в матче с Чехией… Боже мой. Его игра была ужасна.