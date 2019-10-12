Рой Кин прокомментировал поражение Англии от Чехии

Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами.
Англичанам не нужно паниковать, ведь у Гарета Саутгейта в целом отличные результаты со сборной в последнее время. Правда, меня беспокоит игра Харри Магуайра и Майкла Кина. Думаю, иногда они не делают выводов из своих ошибок. Выступление Роуза в матче с Чехией… Боже мой. Его игра была ужасна.
Ранее сообщалось, что поражение от чехов прокомментировал форвард сборной Англии Харри Кейн.
Чехи же опасно контратаковали и добились своего.
Рад за Маунта, Абрахам был вообще незаметен. Нет. один раз тоже запорол хороший ему пас)
Чехи же опасно контратаковали и добились своего.
Рад за Маунта, Абрахам был вообще незаметен. Нет. один раз тоже запорол хороший ему пас)