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Рой Кин прокомментировал поражение Англии от Чехии

12 октября 2019, 01:23
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия2 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Бывший игрок сборной Ирландии и «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение национальной команды Англии в матче с чехами.

Англичанам не нужно паниковать, ведь у Гарета Саутгейта в целом отличные результаты со сборной в последнее время. Правда, меня беспокоит игра Харри Магуайра и Майкла Кина. Думаю, иногда они не делают выводов из своих ошибок. Выступление Роуза в матче с Чехией… Боже мой. Его игра была ужасна.

Ранее сообщалось, что поражение от чехов прокомментировал форвард сборной Англии Харри Кейн.

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Все комментарии
azkan
azkan
   591 / 797
12 октября в 14:53
Англы пороли все свои моменты. Особенно Кейн.
Чехи же опасно контратаковали и добились своего.
Рад за Маунта, Абрахам был вообще незаметен. Нет. один раз тоже запорол хороший ему пас)
dimagas1
dimagas1 ответил igGA
   86 / 797
12 октября в 11:18
АПЛ, конечно, короли пиара! Вот говорят уже, что победа "Ливерпуля" в ЛЧ - это был какой-то пиар. А настоящего победителя мы так и не узнаем. Слишком много было заплачено...
Пиарно порвали Баварку и Барсуков)))
LVRF86
LVRF86
12 октября в 11:16
Дэнни Роуз снова скажет, что это расистские выкрики ему мешали играть. У него универсальная отмазка на всю жизнь. Это он всю воду мутит там по поводу расизма. Нежная натура.
Номер Один
Номер Один ответил Али Самаркандский
   198 / 797
12 октября в 10:08
Посредственная команда посредственной футбольной страны.
Подписываюсь под каждым словом.
Номер Один
Номер Один
   198 / 797
12 октября в 10:08
Так и надо им. Будь они прокляты
igGA
igGA
   440 / 797
12 октября в 09:12
АПЛ, конечно, короли пиара! Вот говорят уже, что победа "Ливерпуля" в ЛЧ - это был какой-то пиар. А настоящего победителя мы так и не узнаем. Слишком много было заплачено...
Igo0rek
Igo0rek
   173 / 797
12 октября в 08:49
Уже неоднократно говорил. Кейн это распиаренный игрочишка, который забивает либо слабым командам, либо с пенальти.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   249 / 797
12 октября в 07:43
Посредственная команда посредственной футбольной страны.
MaxRnD
MaxRnD
   242 / 797
12 октября в 07:39
Всё по плану ))
STVA 1
STVA 1
   96 / 797
12 октября в 06:38
Все норм))) Так было задумано)))
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
12 октября в 06:12
Чехи тоже не лыком шиты!!! Им тоже выиграть хотелось!!!
la-respect0
la-respect0
12 октября в 04:32
В след. матче пора Мингсу дать шанс..
Comentarios
Comentarios
   540 / 797
12 октября в 04:20
Лучше бы Абрахама в старте поставили . Кейн ток с пенальти забивает
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   564 / 797
12 октября в 03:48
Что там комментировать?
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
12 октября в 03:11
Позор
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
   267 / 797
12 октября в 02:57
Вот они распиаренные англичане и их не менее распиаренная АПЛ)))
cska plus
cska plus
   2 / 797
12 октября в 02:13
Красавцы чехи, зауважал!
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