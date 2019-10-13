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Головин: «Спокойно отреагировали и ничего в раздевалке не произошло»

вчера, 22:51
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу российской сборной над командой Кипра в матче квалификации к Евро-2020 и выход в финальную часть соревнования.

У нас была задача и мы постепенно к ней шли, оступились только немного с Бельгией. Сегодня мы понимали, что не имеем права проигрывать. Мы как-то все спокойно отреагировали и ничего глобального в раздевалке не произошло.

Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле и никто ничего не выдумывает.

 Также ранее матч оценил экс-игрок российской сборной Александр Самедов.

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drug01
drug01
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вчера в 23:14
Просто играют для общего результата
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