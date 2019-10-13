Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»

, отец полузащитника сборной России Дениса Черышева, прокомментировал выход национальной команды в финальную часть Евро-2020.

Давайте не будем принижать команды соперника, говоря, что это самый лёгкий отбор за последние 10 лет. Думаю, что такой результат, благодаря нашим ребятам, тому как они подошли к отборочному этапу для того, чтобы выйти на Евро. Поэтому, наоборот, надо хвалить соперника. Ведь, соперники сильные на самом деле. А всё это идёт от первой игры на домашнем чемпионате мира.

Про шансы на Евро — давайте идти от матча к матчу. Сейчас у нас ближайшая игра с Бельгией, которую мы должны постараться обыграть. И наш болельщик должен помочь обыграть бельгийцев, хотя они очень сильные. И мы должны постараться выйти с первого места. И давайте идти потихоньку мизерными шагами.