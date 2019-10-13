Мутко: «Матч с Бельгией можно считать уже подготовительным»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу российской команды над сборной Кипра и поделился ожиданиями от предстоящего ноябрьского матча с Бельгией:

Молодцы, выиграли, поздравляю. Сделали все что могли, по уму, по классу.

Что теперь? У нас тренер, есть набор игроков, есть стадионы, на которых они играют. Думаю, будут найдены верные слова, определен верный состав, еще две игры впереди, хорошая игра с Бельгией, один соперник, по сути, остался. И этот матч можно считать уже подготовительным, по игре будет понятно, на каком уровне мы готовы играть.