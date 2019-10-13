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Мутко: «Матч с Бельгией можно считать уже подготовительным»

вчера, 22:27
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу российской команды над сборной Кипра и поделился ожиданиями от предстоящего ноябрьского матча с Бельгией:

Молодцы, выиграли, поздравляю. Сделали все что могли, по уму, по классу.

Что теперь? У нас тренер, есть набор игроков, есть стадионы, на которых они играют. Думаю, будут найдены верные слова, определен верный состав, еще две игры впереди, хорошая игра с Бельгией, один соперник, по сути, остался. И этот матч можно считать уже подготовительным, по игре будет понятно, на каком уровне мы готовы играть.

Ранее своим комментарием об игре поделился министр спорта РФ Павел Колобков.

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Андрей Брагин
Андрей Брагин
   801 / 801
сегодня в 00:44
Шел бы ты отсюда петушок Мудко.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   508 / 801
вчера в 22:44
Треху Бельгия засунет
VIPded
VIPded
   34 / 801
вчера в 22:43
Удачи нашей сборной!!!
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