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Газзаев: «Надеюсь на хороший результат от нашей сборной на Евро-2020»

вчера, 22:34
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал победу национальной команды над Кипром.

В первую очередь хочу поздравить нашу сборную с выходом на чемпионат Европы, даже с досрочным выходом. О слабых сторонах и лёгком отборе для нашей сборной говорить не стоит, результат говорит сам за себя, а он блестящий.

Наша команда показала очень хороший уровень игры, хороший уровень ответственности на протяжении всего отборочного цикла. Прогнозы на чемпионат Европы делать сложно, но сегодня мы должны ждать от команды результата не хуже, чем на чемпионате мира. Сейчас наша сборная имеет отличную репутацию, хочется, чтобы и наши клубы имели такую репутацию в еврокубках. Будем надеяться на хороший результат от нашей команды.

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EAGinLE
EAGinLE
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вчера в 23:17
Удачи сборной России .
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