Самедов: «Дзюба должен пользоваться матчем с Сан-Марино, уходить в отрыв»

Экс-игрок сборной России прокомментировал победу национальной команды над командой Кипра в квалификации к Евро-2020.

Поздравляю сборную с выходом на турнир. Объективно мы с Бельгией были выше классом всех остальных команд в нашей группе. Были только опасения за выезд в Шотландию, что там могут возникнуть проблемы, но победили и там, поэтому уверенно вышли. Дзюбе надо становиться лучшим бомбардиром отбора. Раз есть матч с Сан-Марино, то надо пользоваться моментом и шансом, надо делать отрыв. Обыграть Бельгию дома реально, будет открытый футбол, так как не будет высокого давления, потому что обе команды вышли на турнир. На Евро надо обязательно сначала выйти из группы, а дальше плясать от того, кто попадётся. Здорово, что два матча в группе точно будут в Питере. Там отличный стадион и шикарная атмосфера. Это придаст нашим ребятам сил.