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Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»

вчера, 23:01
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу российской сборной над командой Кипра в матче квалификации к Евро-2020 и выход в финальную часть соревнования.

Я считаю, что нашей команде необходимо выиграть у Бельгии, чтобы доказать свою состоятельность, как одной из лидирующих европейских сборных. Самое главное — сохранить потенциал, который есть у нас. У нас появилась уникальная возможность собрать вместе таких замечательных игроков.

О победе на Евро говорить рано, но наша команда может претендовать на призовое место, у нас очень интересная комбинационная игра. Мы завоевали уважение европейцев. Нам уже стоит думать о будущем поколении футболистов сборной, чтобы они поддерживали уровень, которого мы сегодня достигли.

Слабых команд уже не осталось. Наши соперники по группе Шотландия и Кипр – слабы по сравнению с нами, но в отрыве от нас – это сильные команды.

Эту сборную нельзя сравнить со сборной Хиддинка, нынешняя сборная особенная. Её ядро сложилось уже по ходу чемпионата мира и только сейчас крепнет. Сборная Хиддинка скорее является исключением из правил.

Также ранее команду поздравил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров

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Все комментарии
Андрей Брагин
Андрей Брагин
   801 / 801
сегодня в 00:42
продажный едросовский аналитик подогнал с речами.
Pancher_95
Pancher_95
   459 / 801
сегодня в 00:27
Игра с бельгийцами покажет настоящий уровень сб. России
Питер Ман
Питер Ман
   106 / 801
сегодня в 00:16
Да это так, европа нас боится и уважает!
vitya valdes
vitya valdes
   503 / 801
сегодня в 00:12
Уважение европейцев необходимо завоёвывать в финальной части первенства, а не в квалификации в компании с откровенно слабыми соперниками.
" Одна из самых лидирующих европейских сборных"... Миша, каналья, Вы о чем?!)))))
Обыграть бельгийцев захотел? Ну-ну
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   118 / 801
сегодня в 00:11
Киприотов с Шотландией?
Лакшери
Лакшери
   235 / 801
вчера в 23:43
Куда погнал шляпошник
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   172 / 801
вчера в 23:34
Пока завоевали уважение киприотов и шотландцев, но уважение топ сборных завоевать еще предстоит.
boris_spartak
boris_spartak
вчера в 23:32
Миха Д'Артаньянец, про какой уровень ты глаголишь?
minai
minai
   213 / 801
вчера в 23:27
Да нам нахрен не нужно их уважение, нам нужны их скальпы.
311
311
   86 / 801
вчера в 23:25
Скрестим шпаги на евро, канальи, тысяча чертей!)
spartach n1
spartach n1
   1 / 801
вчера в 23:24
Плешивый дартаньян совсем умом поехал )
mangoх12
mangoх12
   17 / 801
вчера в 23:11
то то и оно что актер и не более
Stanislav Stanislavovich
Stanislav Stanislavovich
   713 / 801
вчера в 23:04
Стыдно за Боярского!
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