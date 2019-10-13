Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»

Актёр и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал победу российской сборной над командой Кипра в матче квалификации к Евро-2020 и выход в финальную часть соревнования.

Я считаю, что нашей команде необходимо выиграть у Бельгии, чтобы доказать свою состоятельность, как одной из лидирующих европейских сборных. Самое главное — сохранить потенциал, который есть у нас. У нас появилась уникальная возможность собрать вместе таких замечательных игроков.

О победе на Евро говорить рано, но наша команда может претендовать на призовое место, у нас очень интересная комбинационная игра. Мы завоевали уважение европейцев. Нам уже стоит думать о будущем поколении футболистов сборной, чтобы они поддерживали уровень, которого мы сегодня достигли.

Слабых команд уже не осталось. Наши соперники по группе Шотландия и Кипр – слабы по сравнению с нами, но в отрыве от нас – это сильные команды.

Эту сборную нельзя сравнить со сборной Хиддинка, нынешняя сборная особенная. Её ядро сложилось уже по ходу чемпионата мира и только сейчас крепнет. Сборная Хиддинка скорее является исключением из правил.