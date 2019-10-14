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Перес поздравил Рамоса с рекордом по количеству матчей за сборную Испании

сегодня, 10:36

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о рекорде защитника «королевского клуба» Серхио Рамоса:

Он находится в отличной форме. Я уверен, что Рамос будет продолжать играть так и и дальше по ходу своей легендарной карьеры.

Ранее сообщалось, что Рамос вышел на первое место по количеству матчей за сборную Испании. 

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   424 / 794
сегодня в 13:44
Серьезное достижение.
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   347 / 794
сегодня в 12:46
Подумаешь, Рамос?
Вот у нашего Игоря пропущенных голов больше, чем у Рамоса игр в карьере, в том числе и клубной
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 794
сегодня в 12:44
Достоин быть первым.
beefs
beefs
   221 / 794
сегодня в 12:29
Поздравления!!!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   60 / 794
сегодня в 11:17
Есть ещё порох в пороховницах.
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   228 / 794
сегодня в 11:13
Игроки и болельщики Барсы тоже надеются, что этот кусок навоза будет продолжать играть так и дальше, ибо большинство унижений сливочного стада в класико во многом на совести этого бездарного примата...
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