Перес поздравил Рамоса с рекордом по количеству матчей за сборную Испании

Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о рекорде защитника «королевского клуба» Серхио Рамоса:
Он находится в отличной форме. Я уверен, что Рамос будет продолжать играть так и и дальше по ходу своей легендарной карьеры.
Ранее сообщалось, что Рамос вышел на первое место по количеству матчей за сборную Испании.
Вот у нашего Игоря пропущенных голов больше, чем у Рамоса игр в карьере, в том числе и клубной
Вот у нашего Игоря пропущенных голов больше, чем у Рамоса игр в карьере, в том числе и клубной