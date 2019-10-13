Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон прокомментировал поражение от России.
Эту игру нечего анализировать. Россия нас просто наказала. Понимаю, что у вас будет много вопросов по поводу сегодняшней игры, но это уже прошлое, я хочу сосредоточиться на игре с Шотландией. Чем удивила Россия? Да у России похожая стратегия на все матчи. Но сложно играть против такого соперника, когда он в таком порядке. Проблема в том, что не сработал наш план «Б» после быстрого гола.
Раньше же было - забили гол(два - в лучшем случае) и в глубокую защиту сели, чтобы не пропустить - упор на контратаку. А теперь понимают сами на что способны - что мяч киприотам не нужен(прессинг), что Гильерме, в данном матче можно было не выпускать, что Кудряшов хочет гол, будучи фланговым защитником. Амбиции, что важно - здоровые, появились у наших парней. И радует, что адекватно их реализуем.
В общем, я рад что наша сборная, вышла на следующий уровень уважения самих себя!!
Молодцы ребята! Спасибо!!
Раньше же было - забили гол(два - в лучшем случае) и в глубокую защиту сели, чтобы не пропустить - упор на контратаку. А теперь понимают сами на что способны - что мяч киприотам не нужен(прессинг), что Гильерме, в данном матче можно было не выпускать, что Кудряшов хочет гол, будучи фланговым защитником. Амбиции, что важно - здоровые, появились у наших парней. И радует, что адекватно их реализуем.
В общем, я рад что наша сборная, вышла на следующий уровень уважения самих себя!!
Молодцы ребята! Спасибо!!