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Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»

вчера, 21:34
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон прокомментировал поражение от России.

Эту игру нечего анализировать. Россия нас просто наказала. Понимаю, что у вас будет много вопросов по поводу сегодняшней игры, но это уже прошлое, я хочу сосредоточиться на игре с Шотландией. Чем удивила Россия? Да у России похожая стратегия на все матчи. Но сложно играть против такого соперника, когда он в таком порядке. Проблема в том, что не сработал наш план «Б» после быстрого гола.

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Все комментарии
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   345 / 801
вчера в 22:13
Порадовал тот факт, что уже которую игру играем по классу, а не по результату!
Раньше же было - забили гол(два - в лучшем случае) и в глубокую защиту сели, чтобы не пропустить - упор на контратаку. А теперь понимают сами на что способны - что мяч киприотам не нужен(прессинг), что Гильерме, в данном матче можно было не выпускать, что Кудряшов хочет гол, будучи фланговым защитником. Амбиции, что важно - здоровые, появились у наших парней. И радует, что адекватно их реализуем.
В общем, я рад что наша сборная, вышла на следующий уровень уважения самих себя!!
Молодцы ребята! Спасибо!!
cska plus
cska plus
   2 / 801
вчера в 22:07
Наказала по делу.
За адекватность
За адекватность
   28 / 801
вчера в 21:39
А был ли этот план "Б"? "Операция "Ы". Почему "Ы"? Чтобы никто не догадался."
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