Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»

Главный тренер сборной Кипра прокомментировал поражение от России.

Эту игру нечего анализировать. Россия нас просто наказала. Понимаю, что у вас будет много вопросов по поводу сегодняшней игры, но это уже прошлое, я хочу сосредоточиться на игре с Шотландией. Чем удивила Россия? Да у России похожая стратегия на все матчи. Но сложно играть против такого соперника, когда он в таком порядке. Проблема в том, что не сработал наш план «Б» после быстрого гола.