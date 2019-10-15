Пардо: «Английский футбол идеально подходит для Дзюбы»

Вратарь сборной Кипра считает, что нападающему национальной команды России было бы по силам заиграть в АПЛ .

После матча с Россией я понял, что Дзюба для России – герой. Все ваши фанаты спрашивали: «Что там у вас с Дзюбой произошло?».