Пардо: «Английский футбол идеально подходит для Дзюбы»

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо считает, что нападающему национальной команды России Артёму Дзюбе было бы по силам заиграть в АПЛ.
После матча с Россией я понял, что Дзюба для России – герой. Все ваши фанаты спрашивали: «Что там у вас с Дзюбой произошло?».
Английский футбол идеально подходит для Артёма. Как только видишь этого парня – его рост, силу, скорость, как он владеет мячом, — сразу понимаешь: для него было бы классно туда переехать. Но я не знаю, захочет ли он покидать Россию. Уровень вашего чемпионата тоже хороший. Но если он поедет в АПЛ, то точно добьётся успеха.