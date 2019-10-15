ГлавнаяНовости

Пардо: «Английский футбол идеально подходит для Дзюбы»

сегодня, 10:00

Вратарь сборной Кипра Урко Пардо считает, что нападающему национальной команды России Артёму Дзюбе было бы по силам заиграть в АПЛ.

После матча с Россией я понял, что Дзюба для России – герой. Все ваши фанаты спрашивали: «Что там у вас с Дзюбой произошло?».

Английский футбол идеально подходит для Артёма. Как только видишь этого парня – его рост, силу, скорость, как он владеет мячом, — сразу понимаешь: для него было бы классно туда переехать. Но я не знаю, захочет ли он покидать Россию. Уровень вашего чемпионата тоже хороший. Но если он поедет в АПЛ, то точно добьётся успеха.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Малиновский: «Роналду? Да он меня вторую игру обыграть не может»
Сегодня, 10:02 Комментарии1
Коноплянка: «В чем главный секрет успеха? Это единый коллектив»
Сегодня, 09:27 Комментарии1
Голкипер Кипра: «Почему бы России не выиграть чемпионат Европы?»
Сегодня, 09:22 Комментарии3
Роналду: «Я не ищу рекорды, они сами меня находят»
Сегодня, 09:16 Комментарии2
Голкипер сборной Кипра будет болеть за Дзюбу на Евро-2020
Сегодня, 09:09 Комментарии4
Миколенко: «Мы рады этой победе и выходу на Евро, невероятные чувства»
Сегодня, 09:04 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
Romkurch
Romkurch
   62 / 808
сегодня в 10:01
Поздно он к нему подошел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100