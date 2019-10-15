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Люка Эрнандес: «Я поставил всё на переход в „Баварию“»

сегодня, 09:39

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес рассказал о своём переходе в немецкий клуб:

Мною интересовались совершенно разные клубы. В «Атлетико» у меня также было всё необходимое для нормальной работы.

Но я всё поставил на переход в «Баварию». Посоветовавшись с семьёй, я принял именно такое решение. В конце концов, это был отличный момент, чтобы поменять жизнь, город, страну и культуру, увидеть что-то новое.

 Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, как он воспринял уход Эрнандеса из команды.

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