Люка Эрнандес: «Я поставил всё на переход в „Баварию“»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес рассказал о своём переходе в немецкий клуб:
Мною интересовались совершенно разные клубы. В «Атлетико» у меня также было всё необходимое для нормальной работы.
Но я всё поставил на переход в «Баварию». Посоветовавшись с семьёй, я принял именно такое решение. В конце концов, это был отличный момент, чтобы поменять жизнь, город, страну и культуру, увидеть что-то новое.
Ранее главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, как он воспринял уход Эрнандеса из команды.