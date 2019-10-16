Сафонов: «К матчу с Эстонией подготовился, тренеры доверили, и я отыграл»

Голкипер молодёжной сборной России прокомментировал победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2021 с Эстонией.

Во-первых, конечно, рад, что добились успеха, тем более с крупным счётом. Мы вышли, показали свою игру, уверенно победили. Это заслуженная победа!

У меня было немного работы. Конечно, у нас были небольшие ошибки, которые приводили не то чтобы к моментам, но к подходам соперника более-менее опасным. В остальном мы контролировали игру, мне в игру не особо пришлось вступать, обычный матч.

У нас хорошие отношения с тренерским штабом. Мы договорились, что в первом матче, если я не буду готов на сто процентов, не буду играть и буду готовиться ко второму, чтобы быть в обойме, а дальше будем смотреть. В итоге к первому матчу я восстановился не до конца, остался на скамейке. Ко второму матчу подготовился, тренеры доверили, и я отыграл.