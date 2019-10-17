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Аршавин: «Мне интересно работать на управляющих должностях»

сегодня, 13:13

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о своем решении записаться на магистерскую программу УЕФА по обучению менеджменту (MIP).

Каждый футболист знает, что однажды его карьера закончится. Отсюда страх окунуться внезапно в совершенно иной стиль жизни. Обычно есть два пути — пойти в тренеры или податься в футбольные администраторы.

Мне интереснее работать на управляющих должностях. Это хорошая программа, чтобы повысить знания и стать более квалифицированным. Особенно с учётом того, какие выдающиеся игроки принимают в ней участие вместе с тобой. Постараюсь выжать из этих курсов как можно больше полезного.

Аршавин: «Мне интересно работать на управляющих должностях»

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   8 / 843
сегодня в 14:05
Анрейка: " Я руководитель, остальное - ваши проблемы!"
Garrincha58
Garrincha58
   312 / 843
сегодня в 13:47
кто же не любит руководить да ещё ничего не делая бабло грести лопатой
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