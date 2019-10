«Лидс» презентовал специальный комплект формы, изготовленный к 100-летию английского клуба.

В продажу поступят лишь 1919 копий (Прим. – 1919 – год основания «Лидса»).

