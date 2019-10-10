ГлавнаяНовости

Жена Песьякова порадовала подписчиков откровенной фотосессией

10 октября 2019, 16:33

Жена голкипера «Ростова» Сергея Песьякова Ксения опубликовала в Instagram фотографии с откровенной фотосессии.

Ранее сам Сергей Песьяков рассказал, как иногда его называет главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная России с Шотландией сыграет в красной форме
10 октября ФотоКомментарии5
СлухиТретья форма «Барселоны» на сезон-2020/21 будет розовой
09 октября ФотоКомментарии15
Рамос удалил татуировки со своей спины
08 октября ФотоКомментарии19
ЦСКА и «Ростов» показали формы на матч
06 октября ФотоКомментарии10
«Зенит» с «Уралом» сыграет в белой форме
06 октября Комментарии6
«Динамо» и «Оренбург» определились с формами на матч
05 октября ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dominators
Dominators ответил serh62
   183 / 797
11 октября в 20:21
а есть хоть одна жена , какого нибудь футболиста, которая умна, красива, скромна...а не то что эти 71ы которые показывают свои рожи...чаще всего с тупым выражением.
Чаще они показывают свои 63 , чтобы привлечь внимание к своему мужу ,парадоркс .,
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил dzvinka
   7 / 797
10 октября в 21:21
какое милое лицо... лицо не отягощенное интелектом))
Так и Пися не кандидат наук, в общем))
stachel
stachel
   290 / 797
10 октября в 20:55
Хорошая тёлочка у писи.
serh62
serh62
   260 / 797
10 октября в 20:46
а есть хоть одна жена , какого нибудь футболиста, которая умна, красива, скромна...а не то что эти 71ы которые показывают свои рожи...чаще всего с тупым выражением.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   82 / 797
10 октября в 20:45
Писе такую супругу в музЭй или на карусЭль не затащить.
Только библиотЭка.
dzvinka
dzvinka
   109 / 797
10 октября в 20:39
какое милое лицо... лицо не отягощенное интелектом))
МапС
МапС
   182 / 797
10 октября в 20:25
А петь она не пробовала, как Бузова?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил RIR68
   7 / 797
10 октября в 20:22
ни одна тема не раскрыта. минус)
Если зайдешь в ее инсту, там она достаточно подробно раскрывает обе)
ermak6848
ermak6848
   147 / 797
10 октября в 20:18
Интересная дама...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 311
   7 / 797
10 октября в 19:57
Жена Ананидзе порадовала подписчиков откровенной фотосессией без перчатки!)
Это ты про Джикию?)
RIR68
RIR68
   218 / 797
10 октября в 19:46
ни одна тема не раскрыта. минус)
За адекватность
За адекватность ответил 25процентный клоун
   28 / 797
10 октября в 19:43
Я уже руку нагрел а тут((
А ведь можете, когда хотите. Прикольно. А по теме пора бы уже отдельную колонку новостей админам создать, условно "Инстаграм жен футболистов наше все", ну или "Вас угнетают результаты наших клубов в ЕК? Зайди к нам на Инстаграм, мы блеснем тем, чем у наших мужей блеснуть не получается."
Заратустра
Заратустра ответил Сергей Саныч
   29 / 797
10 октября в 19:39
Ахаха)))
Шо за привидение там с мотором?
311
311
   85 / 797
10 октября в 19:12
Жена Ананидзе порадовала подписчиков откровенной фотосессией без перчатки!)
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Сергей Саныч
   44 / 797
10 октября в 19:03
У Хабиба жена по-круче будет.
Вообще-то, даже на свадьбе их женщины лицо не закрывают полностью, если не ошибаюсь. Напрашивается вывод - или жена Хабиба страшна, как Иблис, или ... ее имя Коннор МакГрегор.
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 18:50
почему-то редко долгая и счастливая семейная жизнь следует за подобными фотографиями ...
dino-hsv
dino-hsv
   76 / 797
10 октября в 18:23
вот вы смеетесь, а бедной девушке даже надеть нечего. делаем вывод: игрокам ростова не платят. и еще вывод: всё разграбил бердыев!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   82 / 797
10 октября в 18:17
У Хабиба жена по-круче будет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил minai
   124 / 797
10 октября в 17:53
Если имеет смелость выставлять свои фотки в таком виде и на все остальное имеет,однозначно.Это присоски ,пока капают деньги от контрактов,а там и раздел имущества.
minai
minai ответил d_fincher
   207 / 797
10 октября в 17:50
Она тоже молодец.
Наверное забивают ей форварды.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   124 / 797
10 октября в 17:46
Стыдоба,ох перевелись мужики на Руси.
морозз
морозз
   43 / 797
10 октября в 17:28
Красивая женщина с красивыми формами, что ещё надо мужчине для подвигов!
Eddja
Eddja
   53 / 797
10 октября в 17:26
Позорище, пися не футболом силен, а голой бабой на показ.
Romkurch
Romkurch
   46 / 797
10 октября в 17:18
Писина баба просто красотка.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 17:14
Охх и пися какую куколку себе урвал.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
10 октября в 17:09
Симпатичная...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
10 октября в 17:06
Лол, если посмотреть на ее инстаграм, кажется, что она вообще редко одевается.
Groove000
Groove000
   72 / 797
10 октября в 16:58
Норм)
karnager
karnager
   166 / 797
10 октября в 16:44
ПЕСЬяков порадовать уже не может, зато жена радует ПИСЬяковы других людей
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
10 октября в 16:42
Она тоже молодец.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100