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Месси: «Эль Класико было более особенным, когда Роналду играл в „Реале“»

сегодня, 21:43

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о том, как повлиял уход Криштиану Роналду из «Реала» на Эль Класико и весь чемпионат Испании.

Было классно, когда Роналду играл в чемпионате Испании. Его участие делало Эль Класико и в целом Ла Лигу гораздо более особенными. Благодаря Криштиану конкуренция возрастала.

Стоит отметить, что дату проведения предстоящего Эль Класико никак не могут согласовать из-за беспорядков в Каталонии.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил League1
   16 / 835
сегодня в 22:18
Без Роналду чемпионат Испании стал менее зрелищным. Без меськи чемпионат Испании не потерял бы ничего. Барса и без него играет превосходно.
это аксиома
Барсаглор
Барсаглор ответил allemz
   426 / 835
сегодня в 22:16
Это точно, с Роналду намного интереснее было смотреть классико. Особенно наблюдать за его немощными страданиями и нытьем после каждого неудачного действия на поле. А фонтан слёз был после каждого победного гола Месси.
ОСОБЕННО НЕ ЗАБЫВАЕМОЕ КЛАССИКО НА ПОЛЕЕ БАРСЫ В ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ КРОЙФА КОГДА РЕАЛ ИГРАЛ В МЕНЬШЕНСТВЕ, КОГДА СУДЬЯ ОТМЕНИЛ ЧИСТЫЙ ГОЛ БЕЙЛА И ЗАЩИТАЛ ИЗ ОФСАЙДА ГОЛ СУАРЕСА, НО РОН БЫЛ НЕ УДЕРЖИМ,ЗАКАТИЛ В ОЧКО ВРАТАРЮ БАРСЫ ПОБЕДНЫЙ ГОЛ,ВОТ ЭТО БЫЛО КЛАССИКО КОГДА СУДЕЙКА ДАЖЕ БАРСЕ НЕ ПОМОГ.Я УЖЕ НЕ ГОВОРЮ ОБ ЭЛЬ КЛАССИКО ЗА СКИ КОГДА РОНА УДАЛИЛИ ПОСЛЕ ПОЬЕДНОГО ГОЛА!ахаха
League1
League1 ответил allemz
   45 / 835
сегодня в 22:14
Это точно, с Роналду намного интереснее было смотреть классико. Особенно наблюдать за его немощными страданиями и нытьем после каждого неудачного действия на поле. А фонтан слёз был после каждого победного гола Месси.
А я помню, как меська ходил по полю и плакал, что ничего сделать не может. А ещё помню, как однажды у него получилось, так у него от счастья крышу снесло и он футболку аж снял с себя и начал выпрашивать у болельщиков Реала себе аплодисменты, но те просто смотрели на него, как на идиота.
cevin cigan
cevin cigan ответил allemz
   24 / 835
сегодня в 22:13
Это точно, с Роналду намного интереснее было смотреть классико. Особенно наблюдать за его немощными страданиями и нытьем после каждого неудачного действия на поле. А фонтан слёз был после каждого победного гола Месси.
    Зидан 1972
    Зидан 1972
       149 / 835
    сегодня в 22:13
    Главное Зидан в Реале!А так конечно Рон был лицом лиги!
    League1
    League1
       45 / 835
    сегодня в 22:10
    Без Роналду чемпионат Испании стал менее зрелищным. Без меськи чемпионат Испании не потерял бы ничего. Барса и без него играет превосходно.
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
       372 / 835
    сегодня в 22:10
    Уже не первый раз такое говорит , соскучился видать
    allemz
    allemz
       32 / 835
    сегодня в 22:02
    Это точно, с Роналду намного интереснее было смотреть классико. Особенно наблюдать за его немощными страданиями и нытьем после каждого неудачного действия на поле. А фонтан слёз был после каждого победного гола Месси.
    cevin cigan
    cevin cigan
       24 / 835
    сегодня в 22:02
    Короч....проехали...........Реал и без Рона вас уроет!!!!!!!!!!!!!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       11 / 835
    сегодня в 21:45
    Эхххх.... это уже история
    Только глоры барсы это не ценили
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