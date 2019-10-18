Месси: «Эль Класико было более особенным, когда Роналду играл в „Реале“»

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Нападающий «Барселоны» поделился мнением о том, как повлиял уход из «Реала» на Эль Класико и весь чемпионат Испании.

Было классно, когда Роналду играл в чемпионате Испании. Его участие делало Эль Класико и в целом Ла Лигу гораздо более особенными. Благодаря Криштиану конкуренция возрастала.

Стоит отметить, что дату проведения предстоящего Эль Класико никак не могут согласовать из-за беспорядков в Каталонии.