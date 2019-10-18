Месси: «Эль Класико было более особенным, когда Роналду играл в „Реале“»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о том, как повлиял уход Криштиану Роналду из «Реала» на Эль Класико и весь чемпионат Испании.
Было классно, когда Роналду играл в чемпионате Испании. Его участие делало Эль Класико и в целом Ла Лигу гораздо более особенными. Благодаря Криштиану конкуренция возрастала.
Стоит отметить, что дату проведения предстоящего Эль Класико никак не могут согласовать из-за беспорядков в Каталонии.
Только глоры барсы это не ценили
Только глоры барсы это не ценили